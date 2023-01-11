农村电商活力足（消费万花筒）

“欢迎大家来到直播间。我家烟薯25号皮薄如纸，口感细腻，糖心流油，现货秒发，感谢您下单。”每天，在直播间推销红薯成了山东省临清市八岔路镇前常二庄村村民张梦霞的日常。直播间外，两名客服在电脑前回复顾客的咨询。在前常二庄村，开网店的村民越来越多，电商企业有了10多家。

近年来，临清市将发展电子商务作为助力乡村振兴、促进产业转型升级的重要抓手，各类电商经营主体1600余个，各平台活跃店铺9500多个，从业者7500余人，推动农村流通新模式、消费新场景不断涌现。

我国乡村市场体系不断完善，农村电子商务覆盖面不断扩大，有力促进农民增收与农村消费市场提质扩容，农村电商发展活力十足。

活力来自政策红利持续释放。前不久，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》要求，“健全农产品流通网络，加强农村商贸体系建设，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道。完善以县级物流节点为核心、乡镇服务站点为骨架、村级末端网点为延伸的县乡村三级物流节点设施体系，完善农村电商配套服务。”在政策激励下，数据成了新农资，手机成了新农机，直播成了新农活，农村电商潜能被充分激发。

活力来自各方积极探索。供销、邮政等部门积极转型，向农村延伸线上线下营销网络，大型平台企业推动商品与服务供给渠道下沉，农村电商经营主体更加多元。2020年1月，中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台正式上线运营，截至2022年12月31日，平台累计入驻供应商超2万家，累计交易额达334.6亿元，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。数据显示，2013年至2021年，我国农村网络零售额从0.11万亿元增长到2.05万亿元，增加18倍多。

活力来自流通短板加速补齐。截至2022年6月，相关部门累计支持1489个县建设县级电商公共服务中心和物流配送中心超过2600个，村级电商物流服务站点达15.3万个，全国建制村快递服务覆盖率达90%，农村现代商贸流通体系加快完善。

中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长、研究员王蕴建议，要进一步拓宽农产品流通渠道，发展农村物流配送体系，提高农产品标准化和电商销售比例，利用现有的农村电商中心和物流配送中心，打造县域电商产业集聚区，培育区域公共品牌和知名产品。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 19 版）