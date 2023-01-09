优化健康服务  建设健康城市

“谢谢陈院长，员工们喝了中医院配制的中药方荆防败毒散，新冠病毒感染症状普遍减轻不少。大家很快恢复健康重新上岗，现在公司生产已经重新走上正轨……”近日，江西宜春樟树市中医院副院长陈贱平收到正康医药生物科技有限公司总经理任国蓝发来的消息，高兴不已。

“之前，员工感染人数一度超过50人，公司几乎处于半停产状态。”春节前正是赶订单、促交货的关键时期，任国蓝在时刻关注员工身体健康的同时，也暗暗担忧企业生产进度。“中医药帮了大忙！”她感慨地说。

近期，樟树市组织一批名老中医、专家专门配制了抗疫膏方、中医茶饮等，助力疫情防控。随着疫情防控进入新阶段，针对感染者可能出现的高烧、咳嗽、肌肉酸痛等临床症状，当地及时推出中医方药，不断提升诊疗水平，助力健康城市建设。

宜春是全国首批38个健康城市试点市之一。当地充分发挥中医药在疫情防控中的独特作用，有力保障了人民群众生命安全和身体健康。同时，着力提升中医药健康服务，实现县办中医院、县级人民医院设置中医科，二级以上中医医疗机构“治未病”健康服务，乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医药服务“四个全覆盖”。

近年来，宜春还将示范建设作为推进健康城市建设的重要抓手和载体，重点推进健康社区（村）、健康家庭、健康学校、健康机关、健康医院、健康企业等示范单位建设。

1月3日一早，宜春宜丰县新昌镇耶溪社区居民邬焕成来到社区“百姓健身房”，用腰部训练器放松筋骨。今年71岁的她，前段时间感染新冠病毒，康复后仍时常感到身体乏力。社区干部了解情况后，主动邀请她去社区做康复锻炼和健康监测。

“社区经常给我们宣讲健康和防疫知识，管用得很。”邬焕成一边锻炼一边说，“这里设备齐全，可以测血压、血糖、心率，还有应急药品。我们来这里，子女也放心。”

耶溪社区组建防疫宣传群，每日推送相关政策和知识，并组织社区网格员上门对孤寡老人进行动态健康监测，确保一人不落。耶溪社区改造建成占地400平方米的健康运动场所，配备坐式踏步器、腰部训练器、颈椎按摩器等多种健身器材，居民健身休闲有了好去处。

“随着疫情防控进入新阶段，选择通过健身增强体质的居民越来越多。社区专门购置了一批有氧运动设备，每日对健身房进行通风和消杀，引导居民加强日常锻炼，提高身体对病毒的抵抗力。”耶溪社区党总支书记况婀媚说。目前，宜春共评选命名各类健康示范单位57家，辐射带动健康建设单位934个。

为普及健康理念，宜春着力构建网络健全、设施完善、群众参与度高的全民健身公共服务体系，建设50多个健康主题公园并免费向社会开放，打造城区“15分钟健身圈”，举办全民健身运动会等系列活动。“十四五”期间，宜春将加大全民健身场地设施供给，全市将新建或改扩建10个以上体育公园，新建健身步道不少于300公里，新建改扩建全民健身中心不少于10个。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 13 版）