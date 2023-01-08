新华社北京1月8日电 题：第十版新冠病毒感染防控方案有何调整？对疫苗接种提出哪些要求？春节出行怎样做好防护？——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者李恒、田晓航

1月8日起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。根据“乙类乙管”及防控措施优化调整相关要求，国务院联防联控机制综合组1月7日印发《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》。第十版防控方案重点做了哪些调整？对疫苗接种提出哪些工作要求？春节出行怎样做好防护？

1月8日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，就公众关心的热点问题进行回应。国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，实施“乙类乙管”，不是放开不管，而是强调更加科学、精准、高效做好疫情防控，更好统筹疫情防控与经济社会发展。

重点优化调整检测策略和传染源管理等

国家疾控局传染病防控司司长雷正龙说，第十版防控方案继续强调做好个人防护，养成良好卫生习惯，加强疫苗接种，加强重点场所、重点人群、重点机构及农村地区疫情防控工作。

雷正龙介绍，第十版防控方案将“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，要求加强监测预警，调整了检测策略和传染源管理，不再开展全员核酸筛查，社区居民根据需要“愿检尽检”，新型冠状病毒感染者不再实施隔离措施，实施分级分类收治，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区，明确了流行期间可以采取紧急防控措施。

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞介绍，各地要对不同群体分类采取抗原和核酸检测策略，社区要保留足够的便民检测点，倡导有新冠病毒感染相关症状的群众自行开展抗原检测，零售药店以及药品网络销售电商等要供应充足的抗原检测试剂，满足群众检测需求。

当前新冠病毒还在不断变异，第十版防控方案也提出要动态监测新冠病毒变异情况，对此，国家疾控局监测预警司司长杨峰表示，疫情防控进入新阶段以来，疾控部门进一步完善新冠病毒变异监测工作方案，在原有工作基础上，加强入境人员、就诊患者、重点场所和重点人群的采样送检和测序比对工作。

强调老年人等高风险人群加强疫苗接种

实施“乙类乙管”后，疫苗接种仍是一项重要措施。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，第十版防控方案要求坚持知情、同意、自愿原则，鼓励3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接。对于符合条件的18岁以上目标人群进行1剂次同源或序贯加强免疫接种，不可同时接受同源加强免疫和序贯加强免疫接种。

“同时，第十版防控方案进一步强调对于感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础疾病人群和免疫力低下人群，在完成第一剂次加强免疫接种满6个月后，可进行第二剂次加强免疫接种。”王华庆说，第十版防控方案也提出后续根据疫苗研发进展和临床试验结果，进一步完善疫苗接种策略。

针对公众关心的感染新冠病毒后多久可以接种新冠疫苗的问题，王华庆说，如果通过核酸检测和抗原检测确认感染了新冠病毒，近期不建议接种新冠疫苗，一般感染时间和接种时间间隔不少于6个月。

因疫情等原因，有些孩子没有在规定时间内完成常规疫苗接种。王华庆表示，疫苗要发挥更好作用，一是要及时，二是要全程。建议各地在预防接种单位恢复正常工作之后，及时补种疫苗。

春节出行勿忘做好个人防护

春节期间是人员流动、亲朋好友聚会的高峰期。专家研判认为，全国有部分地方疫情流行的高峰期与春运、春节假期部分重合，春节期间人员流动大、聚集性活动多，特别是室内活动增多，将进一步加大疫情传播风险，也增加疫情防控难度和复杂性。

“为确保广大群众度过一个健康平安祥和的春节，倡导群众避免去疫情高流行地区探亲、旅游，倡导疫情高流行地区群众减少出行，老年人及有严重基础疾病的人，应尽量避免出行。”雷正龙表示，尽量不要举办大规模家庭聚集性活动，尽量不举办大规模庙会、大型室内文艺演出、展销等活动。各地应根据当地疫情形势和实际情况，及时发布疫情预警信息和出行安全提示，指导群众合理安排出行计划。

常昭瑞提醒，要合理安排出行，出行前一定要科学规划，了解目的地疫情情况，尽量错峰出行。要继续做好个人防护，保持规律作息、合理膳食、适量运动、良好心态等健康生活方式。同时，加强健康监测，密切关注自身和家人健康状况。