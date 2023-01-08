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春运开启 疫情防控进入新阶段 专家提醒：做好准备再出发【科学防疫小贴士】

2023年01月08日19:57 | 来源：健康中国
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春运开启，乘坐公共交通工具出行，如何提前做好个人防护？自驾游出行，有哪些注意事项？北京协和医学院群医学及公共卫生学院研究员冯录召来解答。

乘坐公共交通工具出行 应提前做好个人防护

我们出行的过程，第一，要做好规划，尤其是乘坐公共交通工具候车候机，规划好时间，尽量在人员聚集的场所待的时间比较短。第二，要做好防护，比如在飞机、火车密闭空间内，要全程戴好口罩，防止直接的呼吸道飞沫传播。

当然洗手也非常重要，因为我们经常会触摸公共物品的表面，在餐前触摸其他物体表面之后都要洗手，防止新冠病毒或者其他病毒病原的间接接触传播。

春节期间自驾出行 做好路线规划

自驾出行期间，第一，要准备好一些适当的药品、防护用品，包括口罩、湿巾、手消、常见的退热药物等。第二，要做好路线规划，尤其是要了解目的地目前疫情的情况。

如果旅行过程中出现一些呼吸道症状，大家不要紧张，可以用快速抗原检测试剂做检测。如果是阳性的话，可以让备用司机开车，使阳性检测者得到充足的休息和恢复，同车的其他人员要做好防护。如果有症状的人员的症状比较严重，要就近及时就医。

春运期间人员会比较多，在高速路的休息区也要戴口罩，做好防护，包括洗手，避免跟其他人更多接触，以最大限度减少呼吸道感染的风险。

来源：央视新闻

编辑：王宁

(责编：王静、杨光宇)

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