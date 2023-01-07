汪健：科研创新引领公立医院高质量发展

“科研创新是提升医院专科服务水平的关键。”近日，苏州大学附属儿童医院党委书记汪健在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，以科研创新为抓手，促进专科水平提升，是公立医院实现高质量发展的重要途径。

汪健认为，要以研究型医院理念来引领和促进现代医院的建设和发展，强化以临床需求为导向的科技创新体系建设。要加强基础与临床研究的结合、开展多层次的临床研究、推进医工交叉融合发展，以此来提升科研成果的转化。汪健介绍说：“为进一步带动区域内儿童医疗服务水平提高，促进医疗资源的合理分布和均衡发展，我院坚持以创建研究型医院为目标，不断强化学科内涵及科研平台建设，努力提升医学科研创新能力。”

据悉，目前，苏州大学附属儿童医院建成了一批国家级临床与科研平台，包括：国家血液系统疾病临床医学研究中心（儿科部）、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心成员单位。汪健说：“医院相继引进上海交通大学医学院附属新华医院吴晔明教授儿童肿瘤多学科诊疗团队、中国医学科学院阜外医院顾东风院士团队和广州医科大学附属第一医院钟南山院士呼吸病精准诊疗团队，建成儿科领域国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心，推动构建疑难疾病精准化诊疗体系。”

“人才是推动科研创新、促进医院高质量发展的核心力量。”针对人才梯队建设，汪健提出几点建议：第一，集聚高端人才，不求所有，但求所用。通过团队合作医疗项目的方式，“柔性”引进院士、杰青等高端人才；第二，引进领军人才，促进学科发展。直接引进具有全国领先医学技术的学科“带头人”，有助于快速提升医院学科水平；第三，注重青年人才培养，储备未来人才。例如，为优秀青年人才提供学习进修机会、优化绩效考核制度等；第四，用好现有人才，稳住关键人才。通过多维度支持骨干医生的申报项目，稳定医院“自己人”；第五，推进国际人才交流，加强国际合作。聘请世界顶级专家进行学术交流、技术指导，加强国际合作交流。