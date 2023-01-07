践行健康管理 助力健康中国 2023健康中国发展大会——完美分论坛在广东中山举行

1月6日，以“践行健康管理 助力健康中国”为主题的“2023健康中国发展大会——完美分论坛”在广东中山举行。活动由健康中国行动推进委员会办公室指导，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）、健康中国观察杂志、完美（广东）日用品有限公司主办，完美生命健康科技研究院、上海臻领健康科技有限公司协办，中国疾病预防控制中心营养与健康所、健康中国研究中心、浙江大学、暨南大学等单位、高校提供学术支持，中国保健协会、中国营养保健食品协会提供支持。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安，中山市人民政府副市长刘云梅，中国工程院院士、中国工程院原副院长樊代明（线上视频参会），中国工程院院士、暨南大学药学院名誉院长姚新生（线上参会），完美公司董事长古润金、副董事长许国伟，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强，健康中国研究中心常务副秘书长、健康中国发展大会组委会执行秘书长王永进，广东药科大学校长翟理祥，中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋，中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋，浙江大学医学院附属第一医院副院长陈作兵，广东省农业科学院副院长张名位，暨南大学中医学院副院长何蓉蓉，陕西省营养师协会副会长史亚敏等出席活动。

携手谱写健康中国建设新篇章

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在致辞中表示，近年来，健康中国行动取得了明显的阶段性成效，各地方都把健康产业的发展作为地方经济发展的重要支持与支柱，正如中山健康卫生事业快速发展，健康产业也随之广泛发展。希望社会各界携手共进，大力发展健康产业，支持并参与健康中国行动知行大赛，不断提升公众健康素养水平，奋力谱写推进健康中国建设的新篇章。

中山市副市长刘云梅表示，本次论坛高规格、高水平、高水准凝聚了政府、产业、企业、学术各界的力量，携手传播健康理念。这次论坛有助于推动健康产业高质量发展，提高人民健康水平的积极探索，是对健康中国战略的有力实践。中山市委、市政府也将充分吸收论坛的丰硕成果，以更大决心更强举措切实提升群众的健康获得感，打造出健康中山的样本。

中国工程院院士、暨南大学药学院名誉院长姚新生通过线上参会，他表示，“多年来，团队中多位教授与完美公司在多个健康领域开展合作，希望能将科研成果变成更多科技产品，为国人健康贡献力量。”

完美公司董事长古润金表示，健康中国发展大会作为推进健康中国行动的传播平台，已成功举办两届大会。此次论坛的举办，既有助于树立全民健康意识、倡导和传播健康的生活方式及理念、提高广大人民群众的自我保健意识和健康水平，同时也更加激励完美公司积极践行健康中国战略，扎实推进健康中国行动，在合理膳食、健康家庭、心理健康、全民精准健康管理等方面有更新、更好的创举，为促进全民健康出力。

作为大健康产业的一员，完美公司早在2019年就正式启动了“健康中国 完美行动”，多维度实施系列举措，普及健康知识，推广健康管理，提升健康素养等有益实践。同时，完美公司坚持以创新为引擎、科研为驱动，不断提高自主创新能力，持续为消费者打造健康产品，满足广大消费者对健康生活的需求。包括成立完美生命健康科技研究院、打造全民健康产业生态集群，建立全流程质量管理体系，推动线上线下平台迭代升级等。“完美公司将以助力推进健康中国行动为目标，继续携手行业协会、学术机构、高等院校等平台、组织，为大健康产业插上创新之翼。”古润金说。

正式启动“完美践行健康中国2023-2025计划”

活动现场，完美公司与健康中国研究中心签署战略合作，并发布《完美践行健康中国宣言》，同时启动“完美践行健康中国2023-2025年计划”、“健康中国行动知行大赛家庭专场”活动。

完美公司通过战略合作，广泛联合国家科研机构、科技创新平台、国内外知名大学，以及行业协会等优质资源，凝聚当下前沿的智慧科研成果，推动“产、学、研、用”一体化发展，为健康中国建设提供更多决策支持。同时积极传播科学权威的家庭健康知识，引导广大家庭主动践行健康生活方式，助推“每个人是自己健康第一责任人”更加深入人心。

此外，论坛还举行了“公共营养师”&“健康管理顾问”培训基地授匾仪式，与会的完美公司业务发展委员代表发表“全民健康管理”倡议。随着“公共营养师”和“健康管理顾问”培训基地的正式挂牌，完美公司的使命担当也将与时俱进，紧跟“健康中国”的战略步伐，积极践行“健康中国”的使命，持续深耕大健康产业，为大健康事业输送优质人才，为全民健康输送家庭健康“守门员”，以“完美行动”助力“健康中国”。

多元形式助推健康中国建设

中国工程院院士、中国工程院原副院长樊代明，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强，浙江大学医学院附属第一医院副院长陈作兵，广东省农业科学院副院长张名位分别以《保持好心情，健康你做主》《大食物观与健康中国建设》《发酵蛋白肽粉改善老年肌少症功效及作用机制研究》《全谷物类食品的研究及健康效应》为主题发表演讲，为大家带来“完美践行健康中国2023-2025年计划”的第一堂课。他们一致认为，加强群众对健康的认识尤为重要，通过调整饮食结构、个性化精准营养干预、以保健医学改变健康思路、发展创新科技推动健康产业对健康中国建设有重要作用。

此外，健康中国研究中心常务副秘书长、健康中国发展大会组委会执行秘书长王永进以《加速打造四大平台，讲好健康中国故事》为题，介绍了健康中国的总体思路、战略主题、战略目标、主要任务、行动推进。他指出，健康中国研究中心、健康中国观察、健康中国发展基金、健康中国发展大会四大平台，从科研项目立项、发行健康刊物、加强宣传报道，到多个组织和单位携手举行多元活动、成立专项基金，凝聚了社会各界力量，形成完善的健康中国行动服务平台，不断提升全民健康水平，助力健康中国建设。王永进表示，健康中国行动服务平台将充分发挥四大平台优势，为健康产业发展赋能，为健康中国建设提供坚实支持。

完美公司副董事长许国伟围绕本次大会主题发表了演讲。他表示，完美生命健康科技研究院作为中山市政企战略合作示范项目，既是完美公司在健康领域迈出的新步伐，也是中山科研创新领域的标志性成果。完美生科院聚集了多个领域专家，成立前沿科技等五大研究中心，聚焦中医药等四大科技领域。同时，完美公司通过创新科普形式、打造完美大健康生态数据化平台、开展线下社群活动、推广健康素质教育、提供数字化健康管理服务，引领国人建立健康生活方式。“接下来，完美公司将加大科研与数字化健康管理服务投入，开展家庭健康主题活动、推广营养早餐项目、启动百万健康营养师培养计划，建设好健康管理顾问培训基地，帮助全民做好健康管理，实施专业人才培养和生力军建设，提升家庭健康素养和健康水平。”

企业在健康中国战略推进中发挥重要作用

在由中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋主持的《科学管理 健康生活》主题圆桌对话中，广东药科大学校长翟理祥、暨南大学中医学院副院长何蓉蓉、陕西省营养师协会副会长史亚敏、健康中国观察杂志主编柴广翰结合自身专业领域与实际工作，围绕健康生活、健康管理和如何通过健康科普提升国民健康素养、企业在健康中国战略推进中的重要角色与作用展开了热烈讨论。

他们认为，健康管理需要科学开展，要通过学习科学知识，进行合理膳食与运动来维护健康，做好疾病预防与治疗；作为科研工作者，要为公众提供健康生活方面的创新思想与方法；加大主流媒体宣传力度，不断提高公众健康管理意识与健康素养水平。

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。只有全民健康，才有全面小康。未来，完美公司将继续践行健康中国战略，以实际行动，服务健康中国建设，服务人民美好生活，为实现健康中国战略目标、有力推进中国式现代化作出更大贡献。