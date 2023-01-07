更好呵护困境儿童的身心健康

新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，春节返乡人流量急剧增加，其对各类困境儿童的影响需要格外关注。近日，国务院未成年人保护工作领导小组办公室印发《关于开展“情暖新春 共护未来”2023年寒假春节期间困境儿童关爱服务活动的通知》，聚焦各类困境儿童基本生活保障、临时救助等问题，及时为各类困境儿童提供疫情防控和救治服务保障，形成齐心协力、共护儿童成长的浓厚氛围。

加强困境儿童疫情防控救治服务保障，要全面认识其所面临的多重困境。新冠肺炎疫情不仅会给感染者带来身体上的负担，更会造成许多社会问题。对于孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等群体而言，抛开疫情本身的防控与救治需求，长时间接受疫情相关信息、保持社交距离等，都会给其带来生活上的不便，甚至造成生活消极情绪、电子产品成瘾、焦虑、恐慌等心理健康问题，需要有针对性地提供专业、高效、多元的救助关爱。

加强困境儿童疫情防控救治服务保障，搭建系统性信息汇总平台是基础。只有实现困境儿童相关情况的平台数据共享，利用AI、大数据、云计算等先进技术，同时加强对困境儿童的走访探视与排查，方能对其照料情况、健康情况、面临问题等情况进行信息统计，进而对疫情防控期间困境儿童的具体需求进行精准定位、精准分析，从而实现社会公益资源的精准匹配。疫情对于困境儿童带来的影响是复杂长期的，既要满足其当下救护需求，帮助困境儿童及家庭成员加强健康防护、实现疫苗接种等等，也要建立一套更有针对性的救助保护措施，实现涵盖学习辅导、志愿陪伴、心理咨询等方面的一系列关爱工作，最大限度满足困境儿童个性化需求。

加强困境儿童疫情防控救治服务保障，更需要形成紧密的社会支持系统。一方面，加强家庭、学校、社区等主体之间的衔接配合，在明确家庭的监护与照料主体责任基础上，加强学校、社会的共同帮扶，不仅要实现对居住环境、食品安全、风险隐患等基本生活指标的保障，更要实现对疫情期间困境儿童在紧急情况下的快速应急处置；另一方面，可以更广泛动员社会各方面力量，组织医疗机构、社会工作者、爱心企业等广泛参与，为困境儿童提供爱心陪伴、心理疏导等沟通关爱服务，缓解儿童内心压力，并提供爱心健康防疫包、儿童卫生防护包、紧缺药品等各类物资支持，更好保障困难儿童疫情期间的身心健康。

相信在全社会的共同关怀与齐心努力下，各地能用心用情做好关爱服务活动，让困境儿童能温暖过冬、幸福过节。（裕民）