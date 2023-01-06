山西：向农村地区免费供应基本退烧药品

5日，记者从山西省工信厅获悉，为坚决贯彻山西省委、省政府关于做好防疫医疗物资供应的指示精神，全力做好农村地区重点医疗药物保供，日前山西省新冠病毒感染疫情防控工作领导小组决定向全省农村地区免费供应基本退烧药品，1月7日前实现全省所有行政村、自然村药品投放全覆盖。

据了解，随着新冠疫情防控优化措施陆续出台实施，山西省进入疫情防控转段渡峰的关键阶段。山西省农村地区地域广、人口多，是医疗资源的薄弱地区，加上春节临近，返乡人员增多，多重因素叠加，疫情防控形势严峻。

为此经山西省政府研究同意，山西省工信厅会同山西省卫健委、山西省农业农村厅、山西省财政厅、山西省药监局、山西省医保局等单位，协调组织山西省内重点医药生产企业山西太原药业有限公司，重点医药流通企业国药集团山西有限公司和国药控股山西有限公司免费供应基本退烧药品。

山西省工信厅有关负责人介绍，省级层面由山西省工信厅牵头抓总，负责组织协调药物的生产及供应工作，药物费用由山西省财政承担，国控集团山西公司和国药集团山西公司负责在1月5日前将全部药物送至各县(市、区)接收机构。

“民众可到村卫生室免费领取6片布洛芬或对乙酰氨基酚，切实满足发热群众用药需求，确保顺利度过疫情流行高峰期。”山西省工信厅有关负责人说。