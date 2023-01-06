贵州：远程医疗打通农村防疫“最后一公里”

1月4日，来自贵州省新冠疫情防控工作新闻发布会的消息显示，针对农村地区老幼群体数量巨大但医疗资源相对薄弱的情况，贵州发挥远程医疗服务优势，推动防控重心从防感染向“保健康、防重症”转变，全力做好“最后一公里”医疗救治工作，实现基层“见医、见药、见干部”。

“真的是雪中送炭，太感谢了！”1月5日，在贵州省贵阳市白云区牛场布依族乡石龙村，当莫任华老人从村党支部书记罗红燕手中接过防疫健康包的时候，感动得热泪盈眶。从1月2日起，贵州陆续为133万重点和次重点人群免费发放防疫健康包，包括对乙酰氨基酚片、止咳消炎中成药、医用外科口罩、医用酒精、核酸检测抗原试剂等。发放对象是65岁及以上重点人群，包括国家分类人群中的重点人群和次重点人群。

根据监测，目前贵州第一波高峰已进入平台期，新发阳性感染人员逐步减少，农村感染率已超过60%。但随着春节临近，农村人员流动将进一步加强，贵州疫情形势依然复杂严峻，防控形势不容乐观。为此，贵州及时建立农村新冠病毒感染救治和民生保障系统解决方案，畅通转诊“绿色通道”，确保农村居民一旦有重症出现可以立即送到三级医院治疗。同时，夯实农村医疗力量，所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室全部建设并投入使用，每日接诊最大能力为8.6万人，着力发挥县级医院主阵地作用，统筹县域内医疗资源，让宝贵的医疗资源用在最需要的患者身上。

值得一提的是，在医疗救治中，贵州充分利用省市县乡四级远程医疗服务体系，开展远程会诊、远程影像等服务，帮助农村基层医疗卫生机构提升医疗水平，帮助农村患者就近获得优质医疗服务。