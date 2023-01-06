河南鹤壁用好“四级网络”保护群众健康

“曹大夫，我感染新冠好几天了，现在浑身没劲，感觉心慌，能给我看看吗？”2022年12月31日，河南省鹤壁市牟山社区的张广太老人拨通了社区医生曹秋玲的电话。接到电话后，曹秋玲喊上同事郝淑芬直奔老人家中，量血压、测血氧饱和度、做心电图……一系列检查后，曹大夫宽慰老人：“大爷，您的血氧饱和度不错，关键是调整好心态，好好休息。”曹秋玲加了老人微信，并把他拉入自己建的医患微信群，“群里我会分享一些文章和小视频，告诉大家感染后的注意事项。有情况随时在群里说，我会及时答复您。”

曹秋玲告诉记者，每个基层社区（村）都有这样的医患微信群。群内至少入驻1名县级医院医生、1名乡镇卫生院医生及1名社区（村）管理员，通过线上线下问诊，即时为患者解疑释惑，让群众吃下“定心丸”。

鹤壁市充分发挥卫生健康系统主力军作用，夯实市、县、乡、村医疗卫生服务“四级网络”，大力开展健康促进与教育工作。鹤壁市卫生健康委党组书记、主任璩凤英告诉记者，鹤壁实施1+4+N工作模式，不断建设以市健康教育所为龙头、市县级医院为重点、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为补充、村卫生室为网底、N种健康教育形式共用的服务新格局。

“我们将工作重心从‘防感染’转到‘保健康、防重症、强救治、优服务’上，积极提升医疗服务能力，努力保障群众生命安全和身体健康。”璩凤英说。

“59岁感染新冠，需要紧急救治……”2022年12月28日，浚县善堂镇卫生院接到史小寨村医打来的急救电话，村民许建坤需要紧急救治。镇卫生院急诊科医护人员经检查发现患者病情危重后，立即与上级县医联体医院会诊，会诊建议转至市级医院。善堂镇卫生院通过绿色通道，将患者直接转运至鹤壁市人民医院。由于转院及时，患者得到紧急救治，目前病情稳定，已从重症监护室转至普通病房。

当前，鹤壁21家发热门诊、38家发热诊疗室应设尽设，应开尽开，24小时开放。各医疗机构畅通急诊科、透析室、孕产妇和儿科绿色救治通道，针对运转负荷较重的呼吸、儿科、重症医学科等，加强人员调配，增加接诊能力，针对部分基础病较重的肺炎患者，积极开展多学科会诊和综合救治。

鹤壁市还加强重症医疗资源储备，统筹全市ICU资源，改造其它专科ICU床位，积极储备一批可转换ICU床位；主动组建多学科医疗团队，开展重症医学专业培训，进一步提升综合救治能力；发挥三级综合医院核心作用，重症资源下沉到基层，由市人民医院、浚县人民医院、淇县人民医院分别负责城区和辖区急危重症患者救治工作，多科室关口前移，最大程度化解就诊高峰。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 12 版）