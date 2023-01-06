调配医疗物资  保护生命健康

“乡镇卫生院人手少、医疗物资采买能力不足，很多卫生院面临物资短缺的问题。”1月3日，云南省德宏傣族景颇族自治州芒海镇卫生院院长张岩石说，“多亏市里给我们紧急调配了医疗物资，解了我们的燃眉之急。”

2022年12月下旬，为更好保障基层医疗卫生机构的救治工作，芒市卫生健康局紧急协调一批价值471万元的医疗物资。“此次发放的物资包括红外线消毒车等。目前该批次医疗物资已配备到芒市3家重点医疗机构及11家乡镇卫生院。”芒市卫生健康局局长邢美高介绍。

在芒海镇卫生院，临床组组长茶志东正在专门的发热诊疗室内为患者姜轮昌看诊。“姜大哥今年60岁，身体基础不错，给他开了些退烧药，预计2到3天就能退烧。”茶志东告诉记者，各村为老人、小孩等重点关注群体安排了专人送诊，在乡镇卫生院设置专门的发热哨点进行诊疗，村干部还给一些出行不便、需要照顾的患者采买日常生活物资，全力保障他们的生命健康。

云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室相关工作组负责人介绍，为指导全省基层医疗卫生机构做好应对疫情和医疗救治准备，云南省要求具备条件的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）设置发热诊室（门诊），安排具备执业医师资格的人员提供诊疗服务，向基层医疗卫生机构调配紧缺药，最大限度保障医疗机构用药。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 06 版）