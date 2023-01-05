江苏无锡早筛早诊惠及重点人群

本报南京1月4日电 （记者白光迪）“感谢市妇幼医院乳腺病科的医生护士，让我得到及时治疗。”52岁的无锡市民李女士紧紧握住医务人员的手，连声道谢。

江苏省无锡市自2010年起启动妇女“两癌”筛查工作，对全市35—59周岁户籍妇女实施2年1次的免费筛查。2013年，将筛查对象扩大为在本市居住半年以上的35—64周岁适龄妇女，并在全省率先实现城乡统筹全覆盖。截至2021年底，无锡市累计为“两癌”筛查项目投入资金3.2亿元。及早发现、尽早治疗的“绿色救治通道”，正在惠及越来越多群众。

近年来，无锡市以提升市民健康水平为出发点，织密癌症筛查网，积极探索建立“健康教育、主动筛查、全程干预”的全链条、全周期综合防治体系。以老年人群为重点，无锡市大力推进早诊早治工作。2020年起，在企业退休人员体检和老年人健康体检中增加2年1次、人均108元标准的免费检测，并连续3年列入为民办实事项目。

无锡市政府还与相关单位共同启动全链条全周期管理无锡试点项目，在惠山区、锡山区、梁溪区累计为5.59万名45—74周岁体检人员开展综合评估。根据评估情况，确定重点人群，在辖区定点医院设立的筛查门诊接受免费的进一步检查。建立分级诊治绿色通道，最大程度方便患者就诊。据介绍，无锡市加快建立分级诊疗体系，打通各级医疗机构间医疗资源壁垒，建立紧密型合作伙伴关系，充分发挥关键医院和专家作用，联合多学科会诊，规范基层医院诊疗，建立上下衔接、高效联动的分级诊治绿色通道，实施双向转诊。

自2020年至2022年底，无锡市共完成企业退休人员和65周岁以上老年人肿瘤标志物免费检测139万人次，完成重点人群风险评估问卷和3项生物学检测。通过近两年试点，基本形成早筛早诊模式，综合防治工作初见成效。

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 13 版）