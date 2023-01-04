返乡大学生被拉进村里的微信群！原因是……

近期，多地发布消息称

不少返乡医学生深入一线

助力家乡防疫

广东省韶关市乳源县

微信公众号“和美瑶城”消息

乳源县医疗机构就诊人数激增

疫情防控形势仍然严峻

众多医务人员扛下重担

许多医护都在超负荷工作

2022年12月28日

该县卫生健康局联合团县委

发出倡议书

招募返乡医学院校大学生

支援医疗机构抗疫工作

短短一天时间

15名返乡医学生主动报名

支援抗疫工作

前来支援抗疫工作的

返乡大学生朱耀廷表示

他婶婶也在医院工作

他深知医务人员不易

如果自已能够帮这些医务人员

减轻一点点负担

他觉得很开心

护理专业的学生邹桂花

也希望

“为家乡尽自己小小的一份力”

据广东江门广播电视台

2023年1月1日消息

在近期的疫情防控志愿服务活动中

蓬江区共有667名返乡大学生

主动加入志愿服务群组

其中，参与社区网格志愿者300多人

医学专业的大学生27人

总累计志愿服务时长

超过1800小时

何嘉雯是湖南一所高校

护理专业的大一学生

在返回广东江门后

她主动报名去

蓬江区杜阮镇卫生院参与

志愿服务活动

主要在发热门诊

负责包装和分发药品的工作

自2022年12月22日

当地发出疫情防控药物包装

和配送志愿服务招募后

共有92名志愿者参与活动

累计志愿服务时长超326小时。

山东泰安市宁阳县泗店镇返乡医学生积极助力家乡疫情防控

在山东省泰安市宁阳县泗店镇

已有20余名医护专业大学生

志愿者积极报名参与

根据各村实际及个人意愿

他们被分配在12个村卫生室

协助乡医开展

咨询、诊断、配药、输液等工作

极大缓解了基层医护人员

紧张的现状

山东滕州市大坞镇

25名返乡医学专业大学生

投身防疫一线

不少人是在

返乡健康管理期满后主动联系

村党支部书记、村疫情防控等

相关部门

这些返乡医学专业大学生

还加入各村微信群

进行线上指导

对村民心理疏导、行为指导、

科普防疫知识等。

青年有担当！

为你们点赞！

中国青年报（ID：zqbcyol 整理：张小松）综合自澎湃新闻、江门广播电视台、大众日报、大众网等。