一刻钟服务圈，让生活更方便（倾听）

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全国“城市一刻钟便民生活圈”首批试点建设一年多来，30个试点城市（区）精准补建便民设施、培育便民新业态，满足社区居民的日常生活需求。

如何聚合养老、医疗、教育、商业、交通、文体等服务场景？如何通过高品质的公共设施和暖心服务丰富居民的生活方式和场景体验？记者深入试点城市成都，在街头巷尾展开调查。

一刻钟，能做什么？

步行一公里、听三四首歌、刷几条短视频……

在成都，短短的一刻钟能圈出幸福：离家百米的幼儿园、饭后散步的公园、家门口的商业街、转角可见的文化展……以社区居民为服务对象，在步行15分钟左右的半径范围内，打造多业态集聚性社区服务圈，满足居民各种日常生活需求——这，就是“一刻钟便民生活圈”。

2021年10月，商务部公布了全国首批“城市一刻钟便民生活圈”试点名单，在全国30个试点城市（区）打造一刻钟便民生活圈，成都市位列其中。如今试点一年多，进展如何？请跟随记者脚步，到成都街头走一走。

办事、采购、上兴趣班——

生活服务有保障

中午11点半，家住成都市锦江区三圣街道喜树路社区的马大爷准时出门，步行10分钟来到社区食堂。“三菜一汤，只要13元，干净卫生，味道也不错。”马大爷对食堂的饭菜很满意。

马大爷退休后，从外地回到成都养老，他很喜欢现在的生活圈，“很方便，小区出门走几步就有公园、菜市场和公交站。还有社区综合体，可以办事、采购，还可以上兴趣班，我选了国画和书法，每天充实得很。”

喜树路社区是成都“一刻钟便民生活圈”12个试点社区之一，“推门就是美好生活”的理念在这里得到生动诠释。坐公交、逛超市、逛菜场、逛公园、去卫生服务中心……步行15分钟，就能完成日常所需。

在社区综合体里，咖啡屋、老年大学、长寿食堂一应俱全，还有文创零售店、绿道艺术馆等特色业态。老年人爱来，年轻人也是常客。“下班后常来，喝喝咖啡、逛逛小店、做做手工，放松一下很舒服。”28岁的成都市民小梁说。

成都市住建局公建处主要负责人介绍，按照“一刻钟便民生活圈”理念，成都市高标准补点建设了227个基层文化设施。便民不仅体现在柴米油盐的生活便利上，还体现在普惠便捷的文化体验上。

随着46个基层综合性文化服务中心示范点、91个社区美空间、100余家书店及阅读美空间、115个新时代文明实践精品范例等文化阵地建成，一个个优雅时尚的文旅新场景，让市民在家门口就能享受高品质的公共文化服务。

养老、医疗、教育、商业、交通、文体……通过“一刻钟便民生活圈”，人们看到的不仅是家门口的生活越来越丰富多彩，更感受到一座城市幸福美好的新风貌。

轨道交通、社区巴士、绿道骑行——

绿色出行很方便

“社区巴士很巴适，不仅免费，而且站点离家近。”家住成都市成华区保利康桥小区的李阿姨腿脚不便，却经常出门，因为社区巴士站点就在家门口。受益于越来越完善的“一刻钟便民生活圈”，李阿姨乐呵呵地说：“去哪儿都方便，幸福感满满。”

为了解决公共交通出行“最后一公里”问题，早在2013年，成都市便推出了社区巴士服务，采用“刷卡免费乘车、无卡全额投币”的方式，为市民提供短途末端出行服务。

与常规公交线路不同，社区巴士站距仅有200米左右，并尽可能靠近小区门口等客流集散点。目前，成都市开行社区巴士106条，配车519台，日均客运量接近14万人次，其中多为中老年乘客。

围绕社区，成都市打造了多条绿道，绿道骑行逐渐成为新时尚，为市民休闲娱乐提供更多选择。成都市民李女士说，工作日，她通常选择坐地铁通勤；到了周末，她就会乘坐社区巴士到附近商场逛街、购物，或者带孩子到附近的绿道骑行。

依托“一刻钟便民生活圈”，成都市交通运输局着力构建与生活场景相互衔接的通勤场景，市民出门就能享受“轨道+公交+慢行”的绿色出行网，上班路、回家路、游玩路更加便捷、舒心，提升出行效率的同时，也让更多人享受丰富多彩的生活方式。

听讲座、看演出、逛博物馆——

文化生活真精彩

“过个马路就有博物馆，还有音乐厅，街口转角就有医院，走几分钟就有运动场馆……”家住成都市新都区桂湖街道的刘孃孃告诉记者，这几年，她发现家门口的公共设施和文化服务越来越多。

来到桂湖街道综合文化中心，工作人员拿起手机，向记者展示了一张“文化服务地图”，里面包含文化活动、非遗展示、在线培训、文旅场所信息等15个功能模块，预约简便。

成都市新都区依托数字赋能开发了“香城文体通”小程序，打通“线上+线下”服务模式。在线上，新都区通过开展“云课堂”“云演出”“云讲座”等活动，让居民足不出户就可以享受文化生活；在线下，新都区建成347支群众文艺特色队伍，聚合发展成集演出、培训、宣传推广于一体的公共文化服务民生工程。

经过近几年的实践，“一刻钟文体服务圈”持续推动优质文化资源下沉。精准滴灌，新都区将“小而美”的文化场景植入城市的各个角落，让居民在街角巷陌邂逅各种社区书店、文艺小店、文化空间，感受浓厚的文化气息。同时，创新“文化点单”服务，让市民共享40余万册数字图书大餐，打造书香浓郁的学习型城市。

在国家级基本公共服务标准化专项试点的引领下，成都市新都区升级打造了“快乐周末·百姓舞台”“文化直通车”“群文艺术团”等10余个公益性文体服务品牌，为市民搭建起喜闻乐见的文化舞台。

“以人为本是公共服务的特点，成都市根据不同区县的资源禀赋、产业特点，倾力打造‘一刻钟便民生活圈’。”成都市发改委相关负责人介绍，下一步，成都将通过不断完善公共服务体系、创新公共服务供给、推进公共服务优质均衡发展，打造更宜居宜业的“幸福样本”。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 07 版）