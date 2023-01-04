流动接种队  疫苗送上门

本报济南1月3日电 （记者肖家鑫）“我们去县里或乡里接种新冠疫苗，得乘船和坐车，要1个多小时，费时费力。流动接种队直接来到了村里，真是太方便了。”山东省微山县高楼乡沿河北村村民周学香接种完疫苗后满意地说。

高楼乡是典型的湖区渔民乡，全乡16个村，其中10个村的部分村民住在湖区庄台。有了流动接种服务队，群众足不出户，就可以享受到便捷接种服务。

记者从山东省微山县卫健局了解到，该县针对湖区岛屿台田众多、群众出行不便的实际情况，设置湖区流动疫苗接种点30余处，派出流动接种服务队伍82支，进岛上船入户为60岁以上渔湖民群众进行疫苗科普宣传和接种服务。

“湖区工作条件艰苦，行政成本高，相对来说工作难度大。但是工作人员多跑路、群众就能少跑路，群众的理解和满意是对我们最好的鼓励。”微山县疾控中心免疫规划科科长周梁说。截至2022年底，60—79岁老年人疫苗接种率达到96%以上，80岁以上老年人疫苗接种率达到93%以上，筑牢了老年人免疫屏障。

除组建流动接种服务队外，微山县还设置了湖区流动核酸采样点、湖区巡回医疗队、家庭医生团队，每月走进渔村、登上渔船，宣传疫情防控政策和公共卫生知识，开展义诊服务、健康咨询、保健宣讲，提高湖区群众保健意识和防病意识。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 07 版）