新华社北京1月3日电 题：“保健康、防重症”中医药如何发挥独特优势？新冠病毒感染用中药如何更科学有效？——国务院联防联控机制新闻发布会回应防疫热点关切

新华社记者田晓航、李恒

随着我国疫情防控工作重心转向“保健康、防重症”，中医药如何发挥独特优势？面对发热患者就诊和用药等需求激增，中医药系统做了哪些准备？感染新冠病毒后如何科学用中药？在3日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家中医药管理局有关负责人及中医专家回应了这些热点关切。

分层干预、降低转重率，中医药发挥独特优势

国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，疫情发生以来，在各级医疗救治实践中，中国始终坚持中西医结合、中西药并用，充分发挥中医药特色优势，筛选出“三药三方”等临床有效方药，对提高治愈率、降低重症率和病亡率、促进患者早日康复发挥了重要作用。

中医药在新冠病毒感染治疗中具有独特优势。国家中医药管理局副局长黄璐琦介绍，中医药可以缩短病毒清除时间和住院时间，缓解临床症状，降低转重率；中西医结合治疗可以有效阻断或减缓重症向危重症的发展，促进重症向轻症的转变，降低病亡率。对于康复过程中核酸转阴后的咳嗽、乏力、出汗等症状，中医药可以对症治疗，发挥整体调节作用。

“在重症患者治疗中，中医能够解决高热、腹胀、便秘等突出症状。”广东省中医院院长张忠德说，中医的“组合拳”和现代医学共同努力，能够实现“留命治病、治病不伤正”，为患者后期的康复打下基础。

当前，我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。防治新冠病毒感染，中医药还可以发挥哪些作用？

“中医药对患者可以分层干预。”黄璐琦说，患者对症使用中药居家治疗，能够减轻医疗机构、医疗资源的挤兑风险和压力。

扩容资源、药品保供，中医药系统全力以赴

我国1月8日起对新冠病毒感染实施“乙类乙管”。在此背景下，中医药系统在患者救治和药品供应等方面做了哪些准备？

黄璐琦介绍，国家中医药管理局在指导各地做好相关中药储备的同时，印发了《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，并鼓励各地制定治疗新冠病毒感染的中药协定处方，允许相关医疗机构中药制剂在医疗机构间调剂使用，千方百计扩大中医药供给。

同时，加强中医医院的发热门诊、急诊、肺病科、ICU等科室建设，目前全国二级以上中医院都设置了发热门诊，扩容了ICU床位；加强重症救治力量，积极开展互联网诊疗，统筹使用设施设备和调配医护人员；强化重症救治方面的中西医结合机制，要求进一步建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”的中西医结合医疗救治模式。

此外，国家中医药管理局还积极配合相关部门做好重点中药的保障供应，并推动多元化中药产品供给，推动支持中医医院、基层医疗机构加强院内制剂、协定处方的生产供应，加强中药汤剂的使用。

早期治疗、全程干预，科学用中药最关键

《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》列出几十种中成药，各省市也推荐了一些中成药，这些中成药该如何使用？

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，一般来讲，经过早期治疗，新冠病毒感染者2至3天体温就能恢复正常，若出现咽喉疼痛、咳嗽、声音嘶哑等症状，可加用宣肺止咳中成药；若咽喉疼痛很明显，可选用利咽解毒止痛中成药；若出现乏力、呕吐、腹泻，可用化湿解表类药物。

老年人、孕产妇等是健康服务的重点人群。张忠德介绍，老年人感染新冠病毒后，以发烧为主就用清热解毒药，以寒湿为主选择驱寒解毒药，以胃肠道症状为主就用化湿解毒药，以气喘胸闷为主就用宣肺解毒药。针对高烧、剧烈咳嗽、便秘症状的孕妇，可以选用中医药药典里记载的对孕妇、胎儿没有影响的药物，但要在医生指导下服用。

针对新冠病毒感染者恢复期可能出现乏力、失眠、嗅觉味觉下降等问题，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升说，在恢复期治疗上，临床上可选用的治法包括宣肺、润肺、健脾、化湿等，相应的方剂都有不错的疗效。