吉林：药品拆零赠市民

“免费领取扑热息痛！每人限领1份6片。” 检录身份信息、装配药品、叮嘱用药说明……2022年12月24日9点，在吉林省吉林市丰满区泰山路某药店，工作人员正为有序排队的市民配发退热药品。

近日，为满足市民用药需求，吉林市紧急协调和调配药源，通过市内3家爱心医药企业的85家门店向市民免费发放退热药品200万片。

“市电视台、报纸还有微信公众号都发了通知，从2022年12月22日开始，拿着身份证就能领退烧药，每人6片。”正在排队的市民刘先生说，“手里有药，心里就不慌了！”

在吉林市多家药房的柜台上，免费发放药品已按一袋一份装配好，每个小药袋上都贴有药品用法用量标签。据了解，此次免费发放退热药品，3家医药企业85家门店严格按照《药品经营质量管理规范》进行操作，配备了必要的拆零工具保证清洁卫生，拆零后的药品集中存放在拆零专柜并保持原包装、标签和说明书，药品说明书还粘贴在收款台或店内明显位置，方便顾客拍照留存，在解决市民购药难的同时，保障药品供应安全。

“2022年12月21日晚上，库房就连夜将退热药品送到门店，保障市民在第二天能及时领取。免费发放退热药的这几天，我们药房各家门店都提前20分钟开门，确保市民能够安全有序领到药品。”吉林市某药房运营经理刘毕成说，疫情防控，人人有责，该企业各门店响应号召，做到应发尽发、愿领尽领，全力缓解市民购药难。