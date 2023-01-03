用青春力量守护群众健康

2022年12月30日，正值腊八节，在湖北省红安县城关镇北门岗社区，26名身穿“红马甲”、头戴“小红帽”的大学生志愿者在社区统一组织下，上门入户为80余户独居高龄老人发放“健康爱心包”，送腊八粥。

“如果您体温超过38.5摄氏度，可以考虑吃这个退烧药，但是一定要按照用药说明，如果一段时间后症状仍未缓解，请及时就医。”在邮政小区5栋，沈阳药科大学大四学生夏书杨给79岁的独居老人邱其谋送上药品、体温计和防疫宣传册，讲解用药注意事项和居家健康知识。

“谢谢你们及时送药来。”邱其谋说，他年纪大了，腿脚不方便，社区不仅主动安排医护人员上门给他接种疫苗，还定期打电话询问健康状况。

家住邮政小区的秦敬凤今年82岁，3个子女都在外地。看到志愿者送来的腊八粥，她十分感动，“这几年，在抗疫一线，从买菜到送药，都经常可以看到这些年轻人的身影。”

北门岗属于老旧社区，居民有5090户1.3万人，但工作人员只有十来人。“我们充分发动返乡大学生等青年群体，鼓励和组织他们积极参与困难群体的健康服务。”北门岗社区党总支书记刘海介绍，社区通过邻里互助、余药共享等形式筹集了一批药品，组织志愿者按需分发给高龄老人和困难群体。

红安县志愿者协会会长王恒介绍，近期红安县通过“最红安”“青春红安”等新媒体平台，陆续发布《致红安县返乡大学生的一封信》《红安疫情防控青年志愿者招募令》，号召返乡大学生、广大青年主动到社区（村）报到，协助工作人员开展健康走访、“健康爱心包”发放、疫苗接种、物资代购、关爱服务、医疗健康知识宣传等志愿服务工作。

2022年12月以来，红安县已组织疫情防控志愿服务活动93次，其中参与的返乡大学生达458人；累计发放“健康爱心包”超3万份，覆盖全县所有村（社区）。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 07 版）