国务院联防联控机制：最大程度保护农村居民生命安全和身体健康

国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组2022年12月31日发布《关于印发加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案的通知》，提出要围绕“保健康、防重症”，采取相应措施，重点抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等方面工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，提供分级分类医疗卫生服务，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康。

文件明确，要提升重症救治水平，加强县级医院重症和传染病医疗资源建设。县级医院是三级医院的，要加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造。参照综合ICU标准，立即启动除综合ICU外其他专科重症监护床位扩容改造工作，配备满足综合重症救治需要的监护与治疗设备。县级医院是二级医院的，应当独立设置重症医学科，按照综合ICU标准建设和改造重症监护单元。建立由重症医学专业医护人员、经培训的其他专科医护人员组成的混合编组工作模式。城市对口帮扶医院应当派出重症医学专业医护人员为县级医院重症、内科、儿科、急诊科等医护人员开展专业培训，提升其重症识别、应急处置和综合救治能力。

文件强调，超出乡镇卫生院服务能力的，在县域医共体牵头县级医院的指导下，及时转诊患者。普通型病例、高龄合并严重基础疾病但病情稳定的无症状感染者和轻型病例，转诊至亚定点医院治疗。以肺炎为主要表现的重型、危重型以及需要进行血液透析的病例，转诊至定点医院集中治疗。以基础疾病为主的重型、危重型病例，以及基础疾病超出乡镇卫生院、亚定点医院医疗救治能力的，转诊至县域医共体牵头县级医院治疗，情况紧急的可直接到有相应诊疗能力的医疗机构就诊。县级医院不是三级综合性医院或能力不满足患者救治需要的，及时转诊至城市对口帮扶医院。患者不具备转诊条件的，由城市对口帮扶医院派出专家组下沉县级医院指导救治。

为了保障农村地区医疗物资供应，文件还强调，要加大防疫药物生产和监管力度。督促指导涉药企业全力以赴保障生产，加强口罩、抗原检测试剂等医疗物资保供，加快退热、止咳、解痛类药品生产供应，供应紧张药品简化包装或实行小包装。指导建立村民委员会与医疗机构、药房等直通热线，根据实际需要适当向农村地区倾斜供应药品。同时，加强中药、退热和止咳等对症治疗药品以及抗原检测试剂等医疗用品市场监管，严厉打击哄抬价格等违法行为。督促各地药店正常运营，不得随意关停，保障药物正常供应。（记者 金振娅）