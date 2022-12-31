新华社杭州12月31日电 题：引发肺炎如何治疗？疫苗接种是否依然有效？——国家卫健委邀请权威专家解答防疫热点问题

新华社记者俞菀

新冠病毒引发肺炎如何治疗？疫苗接种是否依然有效？针对人民群众普遍关心的问题，12月30日，国家卫健委邀请中国工程院院士、传染病学专家李兰娟作出回应。

专家认为，总体上看，我国目前感染者还是以轻症和无症状病例为主，轻症病例肺部影像正常，临床上发热、乏力、全身酸痛，咽痛、咳嗽等上呼吸道症状为主，部分患者伴有腹泻等消化道症状。大部分人3至5天内体温逐渐恢复正常，只有极少数患者持续高热不退，症状比较明显，发展成肺炎甚至“白肺”。

“一般肺部影像中白色的区域面积达到70%至80%，我们临床上才称之为‘白肺’。出现‘白肺’的患者多为重症患者，奥密克戎感染所致的‘白肺’占比很低。”李兰娟表示，目前，对重症、危重症提倡用“四抗二平衡”治疗，即抗病毒、抗休克、抗低氧血症、抗继发感染，注意维持水电解质平衡和微生态平衡。

李兰娟强调，目前很多网上的传言需要澄清。比如新冠疫苗无效，这是错误的。虽然疫苗接种后仍有被感染的几率，但已经有大量的临床证据说明新冠疫苗可显著降低感染后的重症率、病死率，疫苗是我们战胜疫情非常重要的武器。还有人认为，针对新冠已经不需要采取防控措施，这也是错误的。作为乙类传染病，我们既要避免自己被感染，也要防止传给别人，在疫情流行期间，还是需要做到佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等基本措施。

“一旦被新冠病毒感染，要早期及时进行抗病毒治疗，以减少向重症发展。如果持续高热、呼吸急促，要及时就医。家中最好自备血氧监测仪，监测数值低于93的，哪怕症状不明显，也要及时就医检查。”李兰娟说。