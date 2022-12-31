因时因势，不断优化调整疫情防控政策

近日，针对中国发布新冠病毒感染“乙类乙管”方案，多家外国在华商会表示欢迎，展现出持续深化对华经贸合作的信心。我国因时因势优化调整疫情防控政策，为中外人员安全健康有序往来创造了更好条件，也为全球经济发展带来了更多利好。

以科学之策应对非常之事，以精准之措应对非常之难。在同不断变异的新冠病毒较量中，坚持边防控、边研究、边总结、边调整，走小步、不停步，是我们的必然选择，也是实践证明行之有效的重要经验。从武汉保卫战、湖北保卫战到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎……以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，实事求是、因时因势、科学决策、以变应变，牢牢掌握抗疫战略主动权，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效地应对疫情形势的不确定性。实践充分证明，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，我国的疫情防控政策是正确的、科学的、有效的，得到了人民认可，经得起历史检验。

尊重科学是抗疫的有效武器，实事求是是抗疫的重要法宝。近三年来，无论形势和任务如何变化，我们始终坚持一切从实际出发，因时因势优化调整疫情防控政策。先后制定九版防控方案和诊疗方案，及时出台二十条优化措施和新十条措施，平稳有序推进实施“乙类乙管”，确保了疫情防控的科学路径、正确方向。经过各方共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，人民健康水平稳步提升。菲律宾《马尼拉公报》新闻主编伊莎贝尔由衷感慨，中国坚持边防控边研究，密切跟踪病毒变异，加强药物有效研发和储备，增强医疗救治能力，不断优化疫情防控措施，这些工作取得的成效令人敬佩。

明者因时而变，知者随事而制。当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势新任务。从疫情形势和病毒变异情况看，奥密克戎变异株虽然感染人数多，但致病力较早期明显下降，所致疾病将逐步演化为一种常见的呼吸道传染病；从人群免疫水平看，我国新冠疫苗接种得到普及，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升；从防控工作基础看，通过完善分级诊疗救治体系，加强基层医疗卫生机构能力建设，增设发热门诊，增加定点医院重症病床、ICU以及相关救治设备与物资储备，我国医疗救治能力得到提升，国内外特异性抗病毒药物研发取得进展，我国筛选出“三药三方”等临床有效方药，广大医疗卫生人员积累了较丰富的疫情防控和处置经验。在此背景下，依法将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，是实事求是、因时因势优化调整防控措施的主动作为。面向未来，我们将继续秉持科学精神、科学态度，坚持一切从实际出发，认真落实新阶段疫情防控各项举措，因时因势优化调整疫情防控措施，加强统筹衔接，确保顺利渡过疫情流行期，实现疫情防控平稳转段，切实保障好人民健康安全和经济社会发展。

疫情防控是一项系统工程，因时因势做好精准防控，高效统筹疫情防控和经济社会发展，对我们提出了更高要求。进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，扎实推进疫情防控各项工作，勠力同心巩固抗疫成果，我们就一定能最大程度保护人民生命安全和身体健康，推动经济加速回稳向好。

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 05 版）