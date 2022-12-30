新华社北京12月30日电 题：线上问诊购药 多地发挥互联网医疗优势便利群众就医

新华社记者

近期，面对新冠疫情防控新形势新任务，多地充分发挥互联网医疗平台作用，创新方式方法，积极为患者提供开具治疗处方、送药上门、心理咨询、用药指导等服务，便利群众就医用药。

多地医生“坐诊”互联网医院 提供在线诊疗等服务

国务院联防联控机制医疗救治组12月印发了《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》。连日来，各地积极推进开展互联网医疗服务，便利群众求医问药。

“我已经第四天发烧38.5℃以上了，是不是要赶紧来医院看一下？”“孕妇的退烧药用哪种更安全？”“小孩子退烧后精神状态不太好，要如何处理？”……自从12月初互联网医院的新冠咨询通道设立后，每天中午和晚上，浙江大学医学院附属第一医院感染病科副主任医师连江山都利用碎片时间在线上为患者服务，这些问题是他处理最多的。

“白天工作时间要去病房和门诊工作，只能用休息时间回复网上病人，最多的一天差不多线上接诊了100多个病人。”连江山说，医院有一个团队为线上寻医问药的病人服务，针对患者不同情况，分别有感染、呼吸、全科、老年、心理等专家解答问题，24小时开放。

趁着中午吃饭时间，上海交通大学医学院附属新华医院临床药学部审方药师金磊拿出手机，赶紧处理来自互联网医院上未审核的处方。近期金磊每天都会和同事们在手机上“接力”完成居民远程下的订单，同时还会在线上开展药学咨询。当前新华医院互联网医院门诊每日的接诊量已达此轮疫情前的6倍。

新华医院目前共有700多名医生在互联网医院上进行了注册，覆盖所有科室，通过排班，确保每天每个科室都有医生在线“在岗”。

在深圳，目前共有46家互联网医院通过微信公众号、微信小程序提供在线复诊、居家护理预约等诊疗服务。

为满足新冠病毒感染者或合并其他疾病患者的就医需求，北京多家医疗机构开展互联网诊疗，为患者提供线上服务。对线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的药品第三方机构配送。

据北京市卫生健康委员会相关负责人介绍，北京市充分发挥互联网诊疗等信息技术支撑作用，目前已有互联网医院44家，开展互联网诊疗服务的医疗机构167家。

有效降低交叉感染风险 缓解线下医疗服务压力

特殊时期，互联网医疗平台正成为越来越多患者的首选，在有效降低新冠肺炎病毒交叉感染风险的同时，也缓解了线下医疗服务的压力。

近日杭州的陈先生连续发烧三天有点心慌，又怕去医院面临交叉感染风险，于是就打开互联网医疗平台咨询。“我是上午十点提问的，中午12点多医生就回复了，回答很耐心，得到他们专业的回答，心里踏实多了。”陈先生说。

目前浙江省已有902家机构开通了互联网医疗服务。浙江省卫生健康委副主任夏时畅说，医疗机构依托互联网平台对出现新冠病毒感染相关症状的患者进行远程诊疗，在线咨询或开具处方，可以有效降低交叉感染风险。

广州市疾病预防控制中心数据显示，目前广州已有168家互联网医院上线，498名医生线上开诊。12月6日以来，互联网医院累计提供线上诊疗14万人次，开展健康咨询2.86万人次，近一周开具电子处方4.2万张。

北京朝阳医院不断升级完善互联网医疗服务平台功能，于12月12日开通“新冠感染在线问诊”服务。患者通过各大应用市场下载“朝阳健康云”App，登录后点击首页“新冠问诊页面”，即可预约在线问诊，实现与医生线上无障碍沟通。

北京朝阳医院信息中心副主任韦力介绍，加强互联网线上诊疗服务最大程度释放了时间和空间对特定诊疗活动的限制，从而实现医疗服务供给量的增加，有效缓解了线下医疗服务压力。

创新模式、深化服务 切实提升服务水平

以推进开展互联网医疗服务为契机，许多地方创新模式、深化延伸在线服务，进一步方便患者在线就医，切实提升互联网医疗质效。

北京市卫生健康委员会党委委员屠志涛介绍，目前北京可开展新冠症状互联网首诊并给予价格和医保政策支持，公立医疗机构可在线提供新冠相关症状的首诊服务，按照线下医事服务费价格政策执行，纳入基本医疗保险支付范围，与线下报销标准一致。北京还积极推进医保在线支付功能，实现全程脱卡结算，为参保人员提供更加便利的服务。

浙江省医保局副局长徐伟伟介绍，为了方便患者，近期浙江医保部门推出了“患者在线就医、药品线下配送、医保线上支付”就医新模式，扩大线上就医配药可以报销的医院、药店范围，优先将治疗发热、咳嗽等医药费用以及高血压、糖尿病等12种慢性病治疗费用纳入“互联网+医保”直接结算。

此外，浙江省医保部门已经实现医保政务服务事项“网上办”“掌上办”全覆盖。以最常见的医疗发票报销为例，老百姓可以全程在线完成医疗发票报销申办。（记者黄筱、侠克、白瑜、龚雯）