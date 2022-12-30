紧跟“指挥棒” 奏好人民健康“主乐章”

近年来，随着国家医学中心和国家区域医疗中心的规划设置，进一步加快了优质医疗资源扩容和均衡布局，为更好提供优质高效医疗卫生服务，建设健康中国提供有力支撑。

近日，国家卫生健康委正式印发《国家区域医疗中心管理办法（试行）》（以下简称《办法》），明确了国家区域医疗中心的组织管理、设置流程、运行管理、考核评价，为统一管理、规范建设国家区域医疗中心保驾护航。

锚定“大病不出省”战略目标

本着以人民为中心，为人民健康服务的总则，为着力构建优质高效的医疗卫生服务体系，规范国家区域医疗中心管理，国家卫生健康委制定出台《国家区域医疗中心管理办法（试行）》。《办法》在国家区域医疗中心的规划设置上统筹考虑国家重大战略，区域医疗资源分布现状和跨省异地就医情况，围绕疑难复杂和重大疾病的医疗服务需要，按照优质医疗资源扩容和区域均衡布局要求编制规划，从而使优质医疗资源离老百姓更近。

以国家儿童区域医疗中心（华东）为例，自建设以来，国家儿童区域医疗中心（华东）集中力量开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，目前已形成手术量全国小儿外科第一的达芬奇手术团队、国际高水平新生儿危重症综合诊治中心、39个多学科诊疗MDT团队及国际化MDT信息平台等，诊治能力和水平快速提升，有效减少了患儿跨省外转，方便群众看病就医。

做好区域医教研防管“排头兵”

《办法》明确了国家区域医疗中心以满足各区域疑难复杂和重大疾病的医疗服务需要为重点，在疑难危重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控与突发事件医疗应急、医院管理、中西医协同发展等六个方面代表区域顶尖水平，为国家区域医疗中心发展指明大方向。

国家儿童区域医疗中心（华东）在2021年度三级公立医院绩效考核中居于全国第二，综合实力居于儿科“国家队”前列，始终心怀“国之大者”，凝心聚力促进学科和人才培养，将“钱江小儿外科人才培养计划”、“之江小儿内科人才培养计划”作为中心使命担当，在华东区域培养了一批有较高诊治水平的专科儿内科、儿外科医师，助力区域儿科人才培养和专业能力的提升，体系化构建“1+4+11+X”的省、市、县、乡四级儿童医疗服务体系，聚焦儿童健康与疾病重大需求，不断推动儿科重大诊治技术的创新和突破，中心的辐射带动作用进一步扩大，建设成效初步显现。

未来，在《管理办法》的规范指导下，国家区域医疗中心要进一步根据国家战略、患者跨区域就医和自身实际情况，打造医学高峰和医疗健康服务的“区域标杆”，提升区域间医疗服务同质化水平，进一步推动学科层次、医疗技术、服务水平和辐射能力，造福广大人民。

紧扣高质量考核评价“风向标”

《办法》提出，围绕国家区域医疗中心六个方面的职责和运行管理情况，形成以重大疾病诊疗能力、先进技术开展情况、学科带头人培养为导向的考核评价体系，并重点考核区域带动情况、患者跨区域和跨省就医情况、国家卫生健康委交办任务完成情况等，对设置的国家区域医疗中心实施年度考核，根据考核结果建立动态调整机制，成为国家区域医疗中心考核评价“风向标”。

“考什么”决定着“干什么”，在综合完善的考核评价体系、精准详细的考核评价路径以及公平公正、合理量化的考核办法的助推之下，必将有助于国家区域医疗中心在自身建设中找准方向，稳扎稳打，强化创先争优的激励与约束，推动高水平中心迈出新的坚实步伐，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。（作者系浙江大学医学院附属儿童医院党委书记、国家儿童区域医疗中心主任）