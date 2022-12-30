“双中心”引领 全面推进健康中国建设

国家医学中心和国家区域医疗中心“双中心”建设是深入贯彻党中央、国务院健康中国建设的重要举措，是推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，解决人民群众“看病难”的关键措施。近日, 国家卫生健康委办公厅印发了《国家医学中心管理办法（试行）》和《国家区域医疗中心管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），从组织管理、设置流程、运行管理、考核评价等方面对“双中心”的建设提出了明确要求，着力构建优质高效的医疗卫生服务体系，迈出全面推进健康中国建设的坚实步伐。

高水准提出“双中心”建设任务和目标

《管理办法》明确了“双中心”的目标任务。国家医学中心以推动国家医学科学进步为目标，聚焦重大疾病防治需求，对标国际医学科学前沿，在疑难危重症诊断与治疗、医学科学关键技术攻关、高水平医学研究与成果转化、重大公共卫生问题应对与突发事件医疗应急、高层次医学人才培养、国际交流合作、中西医协同创新等七个方面发挥示范引领作用，并与国家和省级区域医疗中心共同构建覆盖全国的高水平医院网络。

国家区域医疗中心以满足各区域疑难复杂和重大疾病的医疗服务需要为重点，在疑难危重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控与突发事件医疗应急、医院管理、中西医协同发展等六个方面代表区域顶尖水平，进一步提升区域间医疗服务同质化水平，与国家医学中心以及省级区域医疗中心构建高水平医院网络，共同带动我国医疗服务能力整体提升。

进一步明确“双中心”组织管理和设置流程

两个《管理办法》的出台，不仅对“双中心”的设置步骤进行了经验总结，规定了“双中心”依托的主体医院应该具备的基本条件，明确了逐级申报审批的流程，还进一步提出建立跟踪评估机制，“双中心”要制定中长期发展规划、年度工作任务并落实，国家卫生健康委也会组建工作专班、技术专班和专家组，加强“双中心”管理。

在“双中心”设立和审批的过程中，国家卫生健康委统筹考虑国家重大战略、优质医疗资源情况、区域医疗资源分布现状和跨省异地就医情况，围绕影响人民健康的重大、全局性医学科学问题，以及疑难复杂和重大疾病的医疗服务需要，结合新兴技术领域前沿和发展趋势、优质医疗资源扩容和区域均衡布局要求编制相关的规划。

高标准要求“双中心”运行和考核评价

《管理办法》明确要求，“双中心”实行主体医院党委领导下的中心主任负责制，主动作为，不断加强内涵建设。同一类别的国家医学中心和国家区域医疗中心共同成立管理委员会，建立有效的协同工作机制。

《管理办法》还对中心的考核评价提出要求，建立动态调整机制，形式主要包括中心自评估、专家评议、数据分析等。国家卫生健康委按专业类别成立专家组，并对专家组的工作内容、产生和聘任流程、退出机制等都进行了详细说明，专家组将对“双中心”的发展规划、年度工作计划、科研攻关清单及成果等规划与建设工作进行评议。

党的二十大已经把保障人民健康放在优先发展的战略位置，建设国家医学中心和国家区域医疗中心是全面推进健康中国建设的重大举措，管理办法从实施层面对“双中心”建设提出了操作规范，对于进一步完善医疗服务体系顶层设计，优化优质医疗资源布局，提升区域医疗服务保障能力，减少患者异地就医具有重要指导意义。（首都医科大学附属北京天坛医院、国家神经疾病医学中心）

（来源：人民健康客户端）