华彬快消品第八家生产基地在厦门开业投产

12月28日，华彬快消品集团功能饮料厦门生产基地开业投产，这是华彬快消品第八家生产基地，也是第六家功能饮料生产基地，该基地年生产能力达4亿罐，达产产值约10亿元人民币。

抓投资就是抓后劲，就是抓经济增长和稳消费。28年来，华彬集团作为中国功能饮料行业的开拓者和奠基人，持续引领行业市场创新、品牌创新和管理创新，尤其是通过在生产制造实业领域持续不断的加大投入，完善产、供、储、销为一体的供应链运营体系，链接投资和消费，服务市场和消费者，从而提升中国饮料制造和中国品牌的影响力，推动中国现代饮料行业高质量发展。

28年来，作为中国饮料行业龙头企业，华彬快消品牢牢把握“大健康”产业发展潮流和消费升级的机遇，打造了独特的高端饮品生态圈。在开业现场致辞中，华彬集团工业执行总裁张立刚特别感谢了厦门市各级领导对华彬集团坚定投身国内实体经济发展的扶持。张立刚表示，华彬厦门功能饮料生产基地建成投产后，华彬自有功能饮料年生产能力将突破52亿罐，不仅增强了功能饮料产品配送效率和市场服务能力，同时为华彬快消品产品走向海外市场带来新助力。

1995年12月25日，中国红牛在深圳创立，目前已在北京、湖北、广东、江苏、贵州、福建布局了六个生产基地，产品销售覆盖全国400万家终端网点，也成为国内为数不多几个单品年销售额超过200亿元的产品之一。张立刚表示，厦门生产基地的建成，消费者将更便利享用在中国市场已经耕耘28年的“红牛维生素功能饮料”。

同期，作为华彬快消品紧密战略合作伙伴，奥瑞金也随同华彬功能饮料生产项目进驻该产业园，为红牛和战马生产履行订单合作和综合配套服务。奥瑞金副董事长周原表示，奥瑞金作为华彬集团制罐独家供应商和战略合作伙伴，厦门项目是奥瑞金产业线战略重要延伸，公司产品将有效辐射福建各地和海外市场，进一步提升奥瑞金的竞争优势。

华彬功能饮料厦门生产基地所在的同安区食品产业园多次跻身“全国食品工业百强区”，是福建省规模最大、配套最齐全的食品专业产业园区之一。

厦门市同安区政府黄祖南副区长表示，在后疫情时代，消费“内循环”将成为经济高质量发展的重要支撑，提振消费信心、释放消费活力、培育新产品新业态，对于国家和地区的经济发展至关重要。华彬快消品集团与奥瑞金公司的“强强联手”，将为同安经济发展注入“强心针”、按下“加速键”。