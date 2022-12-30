康复咨询  服务居民

“我想买退烧药。”拨通“居家康复咨询热线”，湖北省武汉市武昌区南湖街道居民李春梅焦急地说。

李春梅腿脚不便，出行困难。得知李春梅家中没有备药，接线的解答专员迅速联系她所在社区的家庭医生。没过多久，社区工作人员马宏伟便上了门。

“这里有口罩、退烧药、抗原检测试剂。”马宏伟递上社区准备的健康防疫包……

近日，武昌区开通24小时“居家康复咨询热线”，全天候服务辖区内居民。

热线现场负责人许谡介绍，居民拨通热线后，由经过专业培训的解答专员答疑解惑。热线还对接了全区139个家庭医生团队、430个药店、35家发热门诊（诊室）、29个疫苗接种点及4条武昌区免费心理咨询热线，根据居民的身体和心理状况、病情轻重程度等，匹配相应的医药保障和健康服务资源。

武昌区卫生健康局相关负责人介绍，自12月15日开通以来，“居家康复咨询热线”已接听各类电话2200余个，获得居民好评。

此外，为更好地服务重点人群，武昌区还组建了142个社区重点人员健康服务团队，为独居老人、孕产妇等人员提供就医便利，协助街道社区卫生服务中心做好购药、送药、转诊就医等工作。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 06 版）