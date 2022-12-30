生命至上，始终护佑人民群众健康安全

社区卫生服务机构设置发热诊疗区，尽可能增加诊间数量，延长服务时间；公布家庭医生24小时咨询热线，利用医联体平台畅通购药、远程诊疗、转诊渠道；急救中心扩容120调度指挥系统，调整接听调派模式，全力应对电话呼入高峰；成立志愿服务队，协助线上问诊，帮助开药送药，陪伴送医就医……这段时间，各地区各部门多措并举保障群众就医用药需求，及时回应解决群众急难愁盼问题，全力护佑人民群众健康安全。

“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”近三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持人民至上、生命至上，因时因势优化调整防控措施，有效应对了全球五波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，人民生命安全和身体健康得到有效守护，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。“生命重于泰山。”尽管病毒频繁变异，形势不断演变，但始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，是我国制定疫情防控政策的首要考量。人民至上、生命至上，是中国伟大抗疫斗争的真实写照。

对人民负责，对生命负责，我们以非常之举应对非常之事，全力保障人民生命权、健康权。面对突发疫情的“遭遇战”，把提高治愈率、降低病亡率作为首要任务，最精锐的医疗资源向最需要的地方集中，重症救治“一人一策”，从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，不放弃每一个患者。医学期刊《柳叶刀》认为，中国政府通过在应对疫情中的巨大公共卫生投入，挽救了成千上万人的生命，其经验值得各国学习。面对常态化疫情防控的“攻坚战”，从严从实开展防控工作，坚持科学精准，立足抓早、抓小、抓基础，发现一起就扑灭一起，有外媒评价，中国是全球唯一控制住德尔塔变异株传播的国家。当前，奥密克戎变异株成为全球流行优势毒株，虽然感染人数多，但致病力较早期明显下降，所致疾病将逐步演化为一种常见的呼吸道传染病。从提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，到坚持“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”，再到实现“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”……护佑人民群众健康安全，是一以贯之的“中国方案”，是始终不变的“中国价值”。正如古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多的评价，近三年来，中国疫情防控的每个阶段“都体现出中国共产党和中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”。

当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势新任务。将新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”，有助于把防控资源更加集中到保护患有基础病的老人、孕产妇和儿童等重点人群，有助于更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求。实施“乙类乙管”，不是可以松口气、歇歇脚的信号，更不是完全放开、“一放了之”。调整后的防控重点包括加强重点人群保护、加强重点机构防控、做好重点行业防控和动态开展大型密闭场所和大型活动管理。在实践中，各地区各部门按照统一部署要求，特别关注老年人、有基础性疾病人群等重症高风险人群的疫苗接种、个人防护和感染后的及时救治，采取有力措施最大限度减少重症和病亡。认真落实新阶段疫情防控各项举措，着力保健康、防重症，加强统筹衔接，有序组织实施，就能顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定，更好护佑人民群众健康安全。

为挽救每一个生命倾尽全力，这是我们抗击疫情的普遍共识；人民至上、生命至上，这是中国抗疫斗争最鲜明的底色。把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，想人民之所想、行人民之所嘱，始终与人民想在一起、干在一起，我们就一定能筑牢护佑人民群众健康安全的坚实屏障，取得抗击疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 06 版）