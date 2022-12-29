2022国际大健康峰会举办

12月27日，2022国际大健康峰会在线上举办，来自大健康界、学术界、媒体界和企业界的专家共同参与，面向国家健康产业的破局升级带来前沿洞察，为中国卫生健康事业的创新发展贡献智识力量，探索大健康未来发展图景。本次峰会以“融合 创变”为主题，多位与会嘉宾从不同角度和全新视野，共同思考大健康产业在当下和未来的发展。

随着“健康中国”理念上升为国家战略，成为崭新的治国理念，一系列扶持、促进健康产业发展的政策紧密出台。“过去几年，大健康产业获得了超越以往的关注度”，凤凰卫视COO、凤凰网CEO刘爽表示，当与卫生、健康相关的重大事件不断涌现时，凤凰网也在积极践行媒体职责，充分发挥健康行业舆论监督的作用。

新时代，我国人口发展经历着深刻而复杂的变化。全国政协人口资源环境委员会副主任，中国计划生育协会党组书记、常务副会长王培安强调，要维护好、保障好、发展好我国14亿人民的健康权益，将对全球发展产生重大而深远的影响。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强做了主题为《全面推进健康中国建设背景下的健康传播》的演讲。胡强强分享了三点：首先是健康传播推动卫生健康政策解读，其次健康传播促进健康知识普及，最后健康传播让公众做自己健康第一责任人。“健康政策方面也要求各级党委政府把人民健康放在优先发展的战略地位，将健康理念融入各项政策及其制定过程，整个公共政策体系都要增加‘健康意识’，这也是健康传播工作的重要着力点。”胡强强表示。

中日友好医院党委书记、副院长宋树立以《医心为民，推动公立医院高质量发展》为题。宋树立表示，公立医院是我国医疗服务的主体，必须凝聚各方力量建设好。发扬奋斗精神，以学科建设促医院发展；发扬创新精神，全面提升科研能力；发扬奉献精神，推进优质医疗资源下沉；发扬人文精神，凝聚高质量发展的不竭动力。“现在，我们正在采取一系列措施，为群众提供更加方便高效优质的服务，这既是对医院高质量发展成果的检验，也是继续高质量发展的动力。”宋树立表示。

会上，嘉宾们还探讨了中国药企出海的机遇、中国肿瘤防治的新挑战与路径、如何守护老年群体的身心健康等热点话题。