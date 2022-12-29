直播预告：有关食管癌，这些知识你要知道

为持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

12月30日15:00，中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院 ）胸外科副主任兼病区主任刘金石将做客“人民好医生”客户端直播间，就食管癌相关问题与网友进行分享。

专家简介：

刘金石，中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院 ）胸外科副主任兼病区主任。中国抗癌协会食管癌专业委员会委员，长三角胸外科联盟副主席，CSCO肿瘤微创外科专家委员会委员，中国医药教育协会肺部肿瘤专业委员会委员，中国康复医学会呼吸康复专委会围手术期康复学组委员，中华医学会肠外肠内营养学分会胸外疾病营养治疗协作组委员。

如何收看直播：

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