海南海口：向重点人群免费发放健康包

“领到了！3份！”家住海南省海口市美兰区蓝天街道的符女士向养天和药店工作人员展示完预约码，很快就取到了3份防疫健康包，她悬着的心终于放了下来。

小小的塑料密封袋里，是4颗布洛芬缓释胶囊和两支新冠抗原检测试剂，药品和检测试剂的使用说明书也在其中。儿童版防疫健康包内，4颗布洛芬缓释胶囊被替换成了6包布洛芬颗粒。

“最近，药和抗原检测试剂都不好买。有了这几个健康包，我们可以应应急！”符女士说。

12月27日起，针对发热人员，以及核酸或抗原检测结果呈阳性的重点人群，海口市免费提供10万份防疫健康包，符女士就是首批领到健康包的群众之一。

“为了不让群众因领取健康包而产生不必要的聚集，我们采取网络实名预约的办法，符合领取条件者只要在‘健康海口’微信小程序内成功预约，便可以在一心堂、养天和连锁药店的任意一家门店免费领取。”海口市疫情防控工作指挥部相关负责人表示。

考虑到大多数老年人不擅长使用智能手机，海口市还将直接向65岁及以上的老年人发放25万人份的防疫健康包，由各镇、各街道根据属地实际情况采取定点领取、上门发放等不同形式，优先发放给80岁及以上的老年人，以及正在进行透析治疗和肿瘤放化疗的老年人。（记者 王晓樱 陈 怡）