江苏：多措并举力保群众就医用药

近日，在江苏省连云港市灌南县新安镇，由公交车改造而成的便民发热流动诊疗车上，王大爷正向医生描述老伴儿的症状，医生听后开方，拿药，全程用时不到10分钟。

为了最大程度满足群众就医用药需求，同时减少交叉感染风险，连日来，连云港市多个县区推出一系列便民举措，设置发热诊疗站、流动诊疗车，派出专业医护人员，为辖区居民提供一站式发热诊疗及配药服务。

数据显示，截至12月25日，江苏二级以上医院和乡镇街道发热门诊、诊室实现全覆盖，基层发热诊室诊疗量占全省发热门诊（诊室）诊疗量的51.46%。

在泰州市姜堰区，新冠便民门诊覆盖了所有村级医疗机构。每家便民门诊均张贴有红黄蓝三色标识，设置预检分诊独立通道，患有上呼吸道感染、发热等症状的患者到发热诊区就诊，其他患者测量体温后可进入普通诊室。

除了防护消毒物资、慢性病用药专柜等，不少卫生室还设立了新冠药品专柜。泰州市姜堰区三水街道锦联社区卫生室负责人石小军介绍：“针对重点人群，我们还可根据症状上门送药。”

与此同时，扬州市抽调市直医院医生到药品零售连锁药店门店驻点开展诊疗服务，引导群众理性购药、正确用药，同时对发热患者进行有效分流，减轻医疗机构接诊压力。

“没想到，家门口的药店，也有三甲医院医生坐诊。”扬州市民程琪表示，“看病流程非常简单，医生开好处方后，就可以直接在店里拿药，安心又方便。”

此前，为保障药企正常生产，南通市工信局已于第一时间牵头成立市重点药品稳定生产保供专班，驻点市内四家重点药企办公。针对当前药品供货相对紧张的情况，江苏各地市场监管部门也已及时启动重点药品动态监测机制，统筹辖区内药店开展拆零销售服务，科学调配热销药品。（记者 刘已粲 苏 雁）