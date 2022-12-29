海南多措并举扩容医疗急救资源

本报海口12月28日电 （记者曹文轩）“请告诉我具体位置，我们马上派车过去。”12月28日，海口市120急救中心调度指挥中心内，电话铃声响起，调度员第一时间接听回复，大屏幕上实时滚动呈现救护车出车情况。

“这几天的急救呼叫量远超平时。”海口市120急救中心副主任付杰介绍，仅27日，24小时呼叫量和出车数较以往增长两倍多。海南省卫健委监测数据显示，12月26日全省120呼叫量较之前增加1倍。

为提升调派效率，海南省疫情防控工作指挥部近日印发《关于做好医疗急救能力扩容准备的通知》，出台10条举措，从急救组织体系、群众呼叫渠道、呼叫线路座席、医疗急救队伍、急救当班车组5个方面进行扩容，同时要求做好重点人群摸底、合理分流急救电话、有序衔接院前院内、加强社会宣传引导、扎实做好支撑保障。

为确保呼叫渠道畅通，海南要求市县急救中心按照日常席位的5倍标准扩容呼叫座席，做到应开尽开、应扩尽扩。

在医疗应急队伍方面，海南各市县抽调辖区内各级医疗机构医务人员，组建医疗急救队伍，多渠道招募和培训调度员、司机、担架员和急救志愿者。同时，将各级各类医院、民营急救站救护车全部纳入属地急救中心统筹调度使用，并增加急救当班车组，储备一定数量的公务用车或社会车辆，协助做好转运工作。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 06 版）