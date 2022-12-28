如何做好“心理防疫”？权威建议

在做好科学防护的同时，我们还应调适心情，做好心理上的防疫，筑牢心理防线。那么，一旦感染了新冠怎么办？“阳了”心理压力大，如何缓解？总担心防护不到位被感染，怎么办？请收下这份权威建议，助你重建心理的防疫墙。

儿童优先，母亲安全。做自己健康的第一责任人。

（来源：全国妇联妇女发展部、家庭和儿童工作部）