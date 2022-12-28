“乙类乙管”重点是强化服务和保障

本报北京12月27日电 （记者王美华）国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况。

“当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势、新任务，工作重心从‘防感染’转向‘保健康、防重症’。”国家卫健委新闻发言人米锋表示。实施“乙类乙管”，是综合评估病毒变异、疫情形势和我国防控工作等基础上作出的防控策略调整，是实事求是、因时因势优化完善防控措施的主动作为，是为了不断提升防控工作的科学性、精准性、有效性。实施“乙类乙管”，绝不是放开不管，重点是强化服务和保障。要抓实抓细医疗救治资源准备，着力做好群众用药需求，全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治，特别是强化老年人疫苗接种和健康管理，切实加强农村地区疫情防控。

国家卫健委副主任李斌介绍，近3年来，我国经受住了全球先后5波疫情的冲击，成功避免了致病力较强的原始株、德尔塔变异株的广泛流行，极大减少了重症和死亡，也为疫苗、药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵时间，有力保护了人民群众生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。当前，随着病毒变异、疫情变化、疫苗接种普及和防控经验积累，我国新冠疫情防控进入了新阶段，防控工作面临新形势新任务。新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，打的是有准备之仗。

国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍，随着疫情发展进入到不同阶段，各个地方需求也不一样。“我们采取多种措施，指导地方不断扩充医疗资源，扩大医疗服务供给，满足患者的诊疗需求。”焦雅辉介绍，在扩充发热门诊医疗资源方面，国家卫健委主要采取扩容发热门诊资源、推行分级诊疗、提供互联网诊疗服务、多渠道增加药品供给等措施。

国家疾控局副局长常继乐介绍，新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，调整后防控措施重点可以简要概括为“三重一大”：

一是加强重点人群保护。进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率，保障充足药物供应，开展65岁及以上老年人等高风险人群健康调查，做好分级分类诊疗服务。

二是加强重点机构防控。做好养老机构、社会福利机构、医疗机构、学校、学前教育机构等人群集中的重点机构防控，在疫情流行期间加强人员健康监测，对养老机构和社会福利机构适时采取封闭管理，严防机构内聚集性疫情发生。

三是做好重点行业防控。对维持社会基本运行的公安、交通、物流、水电气暖保供保障等行业，强化员工个人防护和工作环境通风消毒，建立人员轮岗备岗制度。

四是动态开展大型密闭场所防控和大型活动管理。疫情严重时，对人员容量大、空间密闭的场所，如场站码头、市场商超、娱乐休闲场所、交通运输工具等，短期内可采取必要的减少人群聚集和人员流动等措施，暂缓大型活动举办，压制疫情高峰。