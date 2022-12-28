暖心配送  传递爱心

“好几天没看见老张了，有可能生病了。”12月22日上午，81岁的郭清福老人找到小区专职网格员李海新，告知这一情况。

“走，到家里看看去。”李海新带着两名志愿者赶到张光彬家。量体温、测抗原、烧热水……李海新和志愿者忙碌着照顾老人。

12月16日，为更好保障疫情期间群众特别是“一老一小一弱”等生活困难群众健康，河南省焦作市委市政府下发通知，要求积极发挥好村、社区和网格哨点阵地作用，围绕各级党组织，整合群众自治组织和物业、物流公司等社会力量，组建万支网格小分队开展暖心配送服务。

张光彬所在的焦作市山阳区太行街道阳光社区水泥厂小区，是个老旧小区，困难户较多。接到上级开展暖心配送服务通知后，阳光社区党支部书记王聪立刻召集社区人员等参加动员会，布置大家分头行动，首先摸清底数，做到心里有数。

摸清底数后，社区动员各方，对困难群体开展上门送药，结对帮扶；对出现感染重症、突发疾病的患者，安排专人送医；为行动不便、出行困难的群众，提供生活物资代购等服务，并为村社老年幸福院、日间照料中心等开展配餐送餐。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 06 版）