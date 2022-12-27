国务院联防联控机制：实施“乙类乙管”绝不是放开不管 重点是强化服务和保障

在12月27日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施。实施“乙类乙管”，绝不是放开不管，重点是强化服务和保障。

记者：张文

编辑：吴一蒙

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