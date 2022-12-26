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公告

2022年12月26日23:17 来源：国家卫健委网站

　　2022年第7号

　　

　　一、将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。

　　二、经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

　　特此公告。

　　

　　国家卫生健康委

　　2022年12月26日

　　

　　

(责编：胡永秋、白宇)




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