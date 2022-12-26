医疗救治联动 守护农村居民健康

各地持续优化措施，筑牢农村医疗卫生服务网，建立城乡医疗救治联动机制，守护农村居民健康。

湖南长沙：巡查发药 做好重点对象监测

湖南省长沙县春华镇卫生院的医生孔勇一早就带上药箱和同事前往春华镇花园新村、石塘铺村巡查，他们把药箱里准备的药物，挨家挨户发放，并叮嘱他们做好疫情防护。

今年70岁的王蕊村和妻子常年两人在家，孩子们都在外工作，老两口都患有基础疾病，是孔勇重点关注的对象，妻子龙义云这两天又出现了头痛发热症状，孔勇上门后，确认她感染了新冠病毒，属于轻微症状，采取居家服药治疗，又指导其丈夫做好个人防护。

湖南省长沙县春华镇石塘铺村村民 王蕊村：我不害怕，孩子问了我都说没事的，有孔医生在这里，经常都过来照顾。

甘肃：针对部分疑难重症患者开通快速转诊通道

针对部分疑难重症患者，甘肃省县级医院还与城市三级医院开通了快速转诊通道。甘肃省陇西县农村产妇张艳锡患有严重的妊娠高血压和胎盘植入，加之感染了新冠病毒，分娩风险高，陇西县医院评估后将她连夜送到了兰州，甘肃省妇幼保健院通过绿色通道接诊，进入孕产妇重症救护中心救治。

产妇 张艳锡：那时候血压要220，特别危险。医生就鼓励我说，活得了，好好地活着，我们一定要把你们抢救过来。我住了有半个月，恢复得特别好。

新疆乌鲁木齐：医疗队走进农牧区巡诊 送医送药到身边

在新疆乌鲁木齐市，各支医疗队走进农牧区，对空巢老人、留守儿童、孕产妇进行健康指导和常见病、多发病诊疗。在开展上门诊疗服务的同时，“医疗大巴车”也开进乡村，将发热门诊带到农牧民身边，医师可在现场对农牧民进行病情评估、初步诊断、完成配药并给予指导。

牧民 哈米拉·加依尔巴依：现在看病的流动车可以开到我们门前来了，对我们群众特别方便，一些小病可以不用去医院可以看了。