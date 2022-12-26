优化整合医疗资源 实现应诊尽诊、应收尽收、应治尽治

为了应对北京这一轮新冠疫情的冲击，北京儿童医院扩建发热咳嗽门诊，在医院核心位置，把发热咳嗽门诊从15间扩建到25间。同时，医院优化整合医疗资源和力量，增加医生出诊时间和频次，全力以赴救治患儿，实现应诊尽诊、应收尽收、应治尽治。

12月23日上午9时，来北京儿童医院发热咳嗽门诊就诊的患儿还不是很多。到了10时，发热咳嗽门诊的通道里就都是患儿和家长了。北京儿童医院发热咳嗽门诊由一座半开放式方舱构成，设有25间诊室，具备分诊、化验、诊疗、交费、取药等一站式功能。内科医生檀晓华从上午8时开始接诊，今天她要接诊8个小时。

据檀晓华医生介绍，目前很多患儿感染新冠病毒后，退烧后会出现咳嗽等症状。家长门普遍担心怕出现其他问题，针对具体症状医生都及时开出医嘱。檀晓华医生感染新冠病毒后，休息期间她申请把门诊改为互联网接诊，尽最大努力帮助医院、同事们分担门诊压力。

据北京儿童医院门诊部主任介绍，目前，医院发热咳嗽门诊日接诊量在900人次左右，线下就医主要包括三种类型：刚出生两三个月的婴儿突然出现发烧等症状的，年龄越小病情变化越不明显，家长难以观察到位的；居家进行了两三天对症治疗但效果不明显的；另外就是有基础疾病的患儿。医院通过优化调整布局，全力保障患儿线下就诊的需求。

北京儿童医院在12月15日紧急增开了50间“云诊室”，通过互联网诊疗，较好指导了轻症患儿居家治疗，减轻了线下诊疗的压力，也减少了交叉感染的机会。目前，互联网门诊单日最大接诊量也在2000人次左右。

据北京儿童医院门诊部主任介绍，在北京儿童医院发热咳嗽门诊24小时接诊量，从平时的900人次激增到12月10日—11日的1800人次左右，自12月20日起，发热咳嗽门诊病人数量出现了明显回落，整体呈现了“先急速上升，再逐步下降的态势”。

据了解，北京儿童医院发动了全院的医疗资源和力量，很多退休医生和担任行政职务的临床医生都回到了门诊，尽最大努力保障患儿生命健康。