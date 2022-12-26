湖南蓝山：免费送药 助企复工

“吃了您送来的药，今天已经退烧，没有浑身痛，太感谢了！”12月23日一大早，湖南永州蓝山县湘威运动用品公司的员工李杰给主管发来微信。

12月22日，在得知多家企业急需抗疫药品后，蓝山县中心医院医共体总院（以下简称“蓝山县中心医院”）第一时间开展送医送药进企业服务，免费送出100服中药汤剂、100盒连花清瘟胶囊和50盒复方氨酚烷胺片。

“此治疗方由广藿香、大黄等11味中药组成，可以扶正祛邪，宣肺泄热，不仅退热效果明显，还能有效缓解头痛等症状。”蓝山县中心医院党委书记成章林介绍，为保证患者能够及时拿到药品，医院各处采购，加班加点熬制了1500多服抗疫中药汤剂送到企业员工和居民群众手中。

“企业的‘满血复活’少不了这些药品，只有让生病的员工尽快康复返岗，才能增强企业复工复产信心。”蓝山县经开区党工委书记曾祥文说，“当前正处于‘承上启下’的关键节点，我们正全力推进复工复产，争取早日把疫情耽误的时间抢回来。”

记者了解到，《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布以来，蓝山县中心医院全面启动医院中药房、智能化煎药室，有效缓解了群众买药难的问题。目前，蓝山县中心医院正根据多位国医大师制定的益肺固本恢复方案，持续为广大群众提供医疗保障服务。（记者 龙 军 赵嘉伟 通讯员 彭 晶）