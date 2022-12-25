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国家卫健委：即日起不再发布每日疫情信息

2022年12月25日19:20 来源：新华社

　　据国家卫生健康委网站12月25日消息，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。

(责编：赵光霞、杨光宇)


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