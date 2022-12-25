各地多措并举构筑保健康、防重症防线

全国多地新冠病毒感染人数持续增加，为守好保健康、防重症防线，各地不断提高防控科学精准水平，在保障好群众就医用药、抓好老年人等重点群体健康服务、持续推进新冠病毒疫苗接种、强化农村地区疫情防控等方面多措并举，筑牢疫情防控屏障。

保障好群众就医用药

当前，新冠肺炎疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。记者在采访中了解到，各级医疗机构正在优化流程、扩容资源、增加力量，统筹做好患者救治和日常医疗服务等工作，全力解决群众的急难愁盼问题。

加强发热门诊设置，筑牢基层首诊第一道防线。目前，上海145家二级以上医院发热门诊“应开尽开”，全力满足市民医疗服务需求。记者在复旦大学附属华山医院急诊大厅外看到，医院在室外通风处分别设置了急诊和发热门诊预检窗口。虽然前来就诊的患者较往日增加许多，但整体运行平稳有序。

为缓解接诊压力，华山医院对场地进行扩充，除原有发热门诊外，还预留了肠道门诊作为后备诊室。同时，集中有支援各地抗疫及方舱救治经验的医护人员，建立后备人才库。“我们既要在数量上保证发热门诊的接诊能力，还要在质量上保证医疗的质量与安全。”华山医院医务处处长王惠英说。

针对发热门诊的诊疗需求比较突出的情况，浙江杭州等地开通互联网医院，保障群众“足不出户”也能求医问药。

浙大邵逸夫医院新冠咨询快速问诊团队主任医师吕芳芳说，医院自12月9日上线新冠咨询快速问诊绿色通道以来，共有来自感染科、呼吸内科等科室的72位专家24小时在线服务，截至目前线上问诊已超过8400人次。记者在评价区看到多位网友留言表达感谢：“医生真的很好，回答速度也很快，说得很仔细。”“在药品紧俏的前提下，还是开出了能满足患者要求的药品，超赞！”

对重症病人的救治是当前医疗机构的重要工作。上海交通大学医学院附属新华医院增设了新冠感染者的成人内科重症床位、成人外科重症床位和儿科重症床位。“病人无论是走急诊还是走发热门诊，医生都会实行首诊负责制，询问病情，观察其生命体征，判断是否需要留观治疗。”新华医院门急诊部副主任邹姮说。

抓好重点群体健康服务

老年人、基础疾病患者、血液透析患者等，是新冠肺炎疫情下健康服务需重点关注的人群。国家卫健委已要求基层医疗机构对空巢独居的老年人、孕产妇、有基础疾病的患者、血液透析患者等特殊人群，建立台账，做好必要的医疗服务保障。

前几日，湖南省湘潭市岳塘街道市民张先生焦急地来到岳塘街道社区卫生服务中心称，他的父亲患有阿尔茨海默病和其他基础疾病，因近期进行过颅内手术，无法自主进食，老人只能留置胃管出院，居家更换胃管成了问题。岳塘街道社区卫生服务中心的家庭医生团队随即上门为老人进行了更换胃管及护理诊疗操作。

我国疫情防控策略优化之后，各地社区已经从风险人员管控转到医疗救治服务，做好健康调查、送药上门等服务。

记者22日在上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心看到，家庭医生吴舒窈正在对签约居民健康状况进行细致梳理、排摸，特别关注80岁以上的高龄老人、慢性病患者、血液透析患者、肿瘤患者以及孕产妇等特殊人群。根据排摸情况，对不同人群进行分色标记，通过电话、视频为其提供健康防护指导、用药指导等。

23日一大早，吉林省长春市宽城区凯旋街道永盛社区党委书记隋宇就开始在微信群里给大家派活儿。社区组建了“暖心达”志愿者服务队，解决居民对药品、生活用品等物资的配送需求。社区网格员潘磊领到任务后，便迅速前往居民下单买药的药房。“一位独居老人的孩子在附近药店给老人下单买了药，可迟迟没有快递员接单，就向我们求助了。”潘磊说。

面对复杂的疫情形势，接种疫苗能够有效降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险。每周二四六下午，是北京市石景山区苹果园街道“医疗轻骑队”上门接种的日子。“医疗轻骑队”由街道、社区工作人员和医务人员共5到6人组成，分为两组入户接种。

“入户先进行健康评估，询问老人是否有基础疾病，看既往病史等。”“医疗轻骑队”医务人员之一、首都医科大学附属北京康复医院医务部罗琰说，“评估后跟家属进一步沟通，家属同意后签署知情同意书，并进行疫苗接种。”

强化农村地区疫情防控

“请大家增强防疫意识，都自觉戴好口罩，有症状先居家观察，不要恐慌，不要同时吃几种感冒药……”湖南省临湘市坦渡镇新湖村的“小喇叭”每天都会对村民广播，宣讲防疫知识、健康常识。

针对农村地区卫生健康服务资源相对不足，元旦、春节期间人口流动加大，在城市务工返乡人员增多等情况，各地正在强化农村地区疫情防控和健康服务工作。

为帮助村民更好了解用药常识，临湘市卫健部门联合医疗机构编写了居民防疫准则、健康科普手册，发放给村民，并通过家庭医生向村民宣讲用药知识。

做好乡镇卫生院发热门诊建设是农村防疫的重要环节。记者看到，坦渡镇卫生院设立了发热门诊，有医务人员24小时值守。院长张常利说，卫生院发热门诊安排3位医生轮流值班，每天会接诊几十名患者，还储备了一批应急药品，包括退烧药等。

在山东省胶州市，为了更方便百姓就医问诊，胶东街道中心卫生院主治医师叶善宇下沉到辖区内的大麻湾三村，为当地村民发放“爱心药物健康包”，解答群众就医难题。“村民最关心‘发热了怎么用药’‘消杀应该注意啥’等问题。通过解释，很多村民逐步缓解了焦虑。”叶善宇说。

记者从胶州市卫生健康局了解到，胶州市实行“医药双下沉”服务机制。胶州全市设置536个社区医疗点网格，组织446名医务人员和医务志愿者下沉服务，每个村卫生室和巡诊点至少保证有2名以上医务人员，对辖区内重点人群开展24小时“日常服务、问诊配药、转诊衔接”。