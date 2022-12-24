【抗疫中我们众志成城 】江苏无锡：多措并举保障“精准投递”

为保障城市配送体系正常运行，近日，无锡市委、市政府拿出真金白银，在全市范围内发放500万元补贴。无锡市区内的快递邮政企业，在册员工返岗率超60%，且企业无积压快件的即可申请，每位员工每天补贴100元；邮政快递企业新招录的临时用工人员，工作满半个月，每人一次性补贴1000元；鼓励志愿者或相关人员参与城市保供配送，并给予相应补贴。

12月19日，无锡市委、市政府按照60%在岗人数计算，为在岗外卖快递骑手送上每人每天2个口罩、1个抗原检测盒、1包中药等物资；按缺岗40%人数1天2片计算，无偿提供退烧药每周67200片。

针对快递、外卖人员的新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种服务正在有序推进。“对物流人员，采用的是吸入式疫苗，简单、方便且快捷，争取让快递小哥早日产生免疫屏障。”无锡市新吴区硕放社区卫生服务中心新冠病毒疫苗集中接种点负责人龚春晖告诉记者，12月19日上午，200余名快递从业人员在邮政长三角集散中心生活楼进行了接种。

“您的邮件即将送达！”连日来，中国邮政无锡分公司投递员凌骏和同事们每天4次往返于无锡市中医医院和邮件处理中心，为在互联网医院问诊的市民提供药品配送服务。凌骏批量取好药品放置在保温箱内，挨家挨户送上门。

截至目前，无锡市邮政快递从业人员为1.9万人，到岗率87%。“下一步，无锡市将从政策支撑、资金扶持等方面持续发力，增加一线快递小哥到岗率、提升稳岗返岗积极性、提升物资配送精细度。”无锡市卫健委相关负责人表示。

（本报记者 苏雁 本报通讯员 姬尊雨）