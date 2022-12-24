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咽干咽痛，中医按摩来帮忙缓解

2022年12月24日09:13 来源：新华网

针对近期儿童可能出现的咽干咽痛症状，北京儿童医院中医科教大家几招疗法，帮助儿童缓解症状，减轻病痛，促进康复。

具体操作方法如下：

掐揉少商穴：用指尖掐揉拇指桡侧距指甲角一分处30-50次，边掐揉边嘱孩子吞咽口水

按揉天突穴：按揉胸骨上窝正中凹陷处30-50次

(责编：罗知之、陈键)


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