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如何保障老年人健康？专家建议这样做【科学防疫小贴士】（51）

2022年12月23日17:21 来源：健康中国

　　加强老年人健康监测 确保及时就医

　　出现这些异常表现 老人要及时就诊

　　把救治资源更多留给老年人等人群

　　来源：央视网

(责编：白宇、胡永秋)


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