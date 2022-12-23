洞悉消费发展新趋势 以创新变革推动企业高质量发展

人民网北京12月23日电 在消费升级、Z世代消费群体崛起等因素的叠加影响下，消费需求、消费场景、消费习惯和消费业态都在不断地发生变化，企业发展面临前所未有的机遇与挑战。12月23日，在人民网主办的“2022国民消费大会”上，不同行业的代表以“随市而变，企业突破与创新”为主题，就企业发展如何适应社会变化，不断突破与创新相关话题进行了分享与交流。

如何在变幻莫测的新时代背景下随市而变，并在“变化”中稳抓“不变”，是摆在企业发展面前的重要课题。益海嘉里食品营销有限公司董事长兼总经理陈波认为，消费是经济增长的压舱石和第一推动力，随着中国经济发展迈入新的历史阶段，消费市场必然也会随之升级变革。目前，随着Z世代消费群体的崛起，主力消费者的年轻化让消费领域的场景、业态等都发生了改变，人们对美好生活的追求日渐多元化，新一代消费者对个性化、高品质、健康化、便利性以及可持续的需求愈加强烈。

“企业要满足公众对生活品质的极致要求，就必须不断加大产品研发力度，持续进行技术革新。以益海嘉里金龙鱼为例，我们坚持大力投入研发，不断推出金龙鱼零反式脂肪等健康系列产品，就是为了满足消费者日益增长的高品质、健康化的产品需求。”陈波说。

“党的二十大开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程，为中国品牌的高质量发展吹响了自信奋进的号角。身处充满活力和韧劲的国内市场，是中国品牌创新发展最大的时代红利。”波司登国际控股有限公司董事局主席兼总裁高德康介绍，近年来，波司登紧跟供给侧改革和消费升级的大趋势，以用户需求为导向，重塑品牌力、渠道力和产品力，以创新驱动高质量发展。

“始终和消费者在一起，不断自我创新和自我变革，以变应变，是品牌持续成长的核心竞争力。”结合波司登的实践探索，高德康进行了几点经验分享：第一，以品牌引领，与时代同行；第二，有创新的产品力，才有强大的品牌力；第三，加速零售变革，畅通品牌破局之路；第四，发力数据经营，夯实品牌发展核心能力。

消费是经济增长的稳定器和压舱石，是畅通产业循环、市场循环的重要基础。为释放消费潜力，促进消费持续恢复，国家从创新体制等方面不断推出保障政策。“对于消费品企业来说，也要把促进消费繁荣作为一项使命来承担。”内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁张轶鹏认为，要抓住新消费带来的市场机遇，就需提升洞察力，把握新趋势，通过强化创新驱动来持续满足消费者的需求。近年来，立足“不创新，无未来”的发展理念，伊利进行了诸多实践探索：第一，精准洞察消费需求，不断创新品质实力；第二，搭建科技创新平台，持续提升创新能力；第三，应对消费变革浪潮，强化激发创新活力。

“随着云技术的发展，人们希望随时随地都能接入数字工作环境，随心所欲地创建大型3D应用场景。同时，对接入环境的安全性要求也在提升。”阿里云计算有限公司弹性计算及无影产品线总经理张献涛说，无影依托于阿里云建设的全球计算存储网络资源，让客户终端随时随地接入云上安全可信环境。例如，在一些大型央企、金融机构的专有云场景下，无影云电脑能让技术运维人员在几分钟内创建数百个安全的研发环境，在实现流程互通的同时，确保敏感数据“不会落地”。“目前，针对企业数字资产保护、远程办公等痛点问题，无影致力于打造安全办公、研发外包、分支机构、教育实训四大类解决方案。在这些场景里，我们和客户共创了即开即用的产品，确保灵活体验和数据安全方面的领先性。”张献涛说。

“只有将企业发展同满足人们对美好生活的需求紧密结合，着力提升产品和服务质量，才能赢得消费者的认可。”小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰说，目前，日益多变的消费市场要求企业不断提高市场应变能力，快速抓住消费机遇，加速推进产品迭代焕新。另外，疫情所导致的传统消费场景受阻，也亟需企业思考如何开拓新消费场景。“新形势、新常态的到来，向企业发展提出了更高的要求。”梁国杰认为，应对更高的发展要求，企业需加快转变发展方式、转换增长动力，只有这样，才能从挑战中抓住机遇，实现高质量发展。