落实公立医院高质量发展主旋律

2022年，国家卫生健康委和国家中医药管理局，在充分总结全国二级和三级公立医院绩效考核工作基础上，研究形成《公立医院高质量发展评价指标（试行）》，紧密围绕公立医院高质量发展要求，从党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力五个方面18个指标对公立医院高质量发展建设成效进行评价，指标更精炼，目标更明晰。为进一步明确公立医院高质量发展评价的具体细则和有关要求，国家卫生健康委研究起草了《公立医院高质量发展评价指标（试行）操作手册（2022 版）》（以下简称《操作手册》）。

《操作手册》明确了评价内容

《操作手册》详细解释了每个指标的含义，涉及指标属性、计量单位、指标定义、计算方法（或评价方法）、指标说明、指标意义、指标导向、数据来源等多项内容。通过将指标进行细化和操作化，引导各级医疗机构落实功能定位，强化供给侧结构性改革，持续优化诊疗病种结构，提高信息化建设水平，实现服务效率和管理效率双提升，推进医院持续提高卫生健康供给质量和服务水平，实现“三个转变、三个提高”。

《操作手册》明确了数据来源

总体来看，高质量发展评价指标中，只有3个定性指标需要医院自行填报，其余大部分评价指标为定量指标，且可以直接从病案首页、卫生健康财务年报、满意度调查、智慧医院分级评价平台以及相关单位已采集的数据中抓取。这一方面保证了指标的可获得性，且不会额外增加医院填报压力；另一方面，也保证了数据的真实性、客观性和可比性，从而在一定程度上保障了评价结果的科学性。此外，13个定量指标与公立医院绩效考核数据同源，相关数据可以和公立医院绩效考核工作同步采集、质控、计算、分析，大大提高了数据的使用效率与效益，保证了高质量发展评价指标与绩效考核指标评价结果的一致性。

《操作手册》的主要作用

一方面，通过对每个评价指标的政策依据、定义、指标导向和评价细则等内容进行了明确，既让评价者和评价对象明白“为什么”，又让大家了解“如何做”。发挥了导向作用和约束作用，使得医院在参加评价的过程中坚持问题导向、目标导向、结果导向，并促使公立医院不断思考发展目标、路径措施、工作重点、管理规范等与高质量发展目标是否一致，推进公立医院高质量发展政策措施落地见效。

另一方面，公立医院高质量发展评价指标与公立医院绩效考核指标之间具有延续性。在绩效考核工作的基础上，高质量发展评价更加聚焦病种结构的调整、医疗服务能力及医院管理效率的提升，发挥了凝聚作用和激励作用，促使公立医院所有员工凝心聚力，推进专科协同发展，针对自身情况持续提升和优化。

此外，《操作手册》也为各省级国家卫生健康委对辖区内公立医院高质量发展成效的评级提供了参考。各省份可根据反馈数据，按照属地化管理原则对辖区内公立医院高质量发展情况进行评价；而且，各省份可根据本省份工作重点，以及各级各类公立医院特点和发展阶段，有针对性地制定评价要求和参照标准。（作者：中国科学技术大学附属第一医院医务处副处长 梅翠竹）