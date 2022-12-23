“不饿，就是馋”是怎么回事？

《自然·神经科学》发表的一篇论文报告了一种神经影像特征，可用于预测药物和食物渴求的强度。

对使用药物或进食的渴求，被认为是药物滥用或过度进食的驱动因素。药物或食物相关的刺激引发的渴求，或可帮助预测药物使用或复发、不健康进食和体重增长。然而，人们对渴求的神经基础尚不完全了解。

法国国家科学研究中心（CNRS）科学家们此次识别出一种神经标记，或生物指标，可以在尼古丁、酒精等使用者和匹配对照组之间，预测药物和食物渴求的强度。在3项功能性磁共振成像研究中，99名参与者观看了药物和非常可口的食物图片（例如一叠西式煎饼），并得到提示去想象一下使用图中药物或食物会带来的直接积极后果，或重复使用的消极后果。他们还给自己有多渴求这些物品进行了评分。研究团队随后用机器学习方法对神经影像数据进行了分析，识别神经生物学渴求特征（NCS），其中包含数个脑区，其活跃度可用于预测较高或较低的渴求程度。

NCS对于预测渴求药物和食物的准确度都很高。而且，从记录的参与者对药物和食物提示的NCS反应中，团队成功识别出了药物使用者和非使用者。研究人员还发现，对食物图像的NCS反应预测了对药物渴求的强度，反之亦然，这或许表明，食物和药物渴求共享神经通路。

研究团队总结说，识别NCS提供了一个潜在的靶标，可供开发治疗渴求的临床干预，以及改善现有疗法。