中医药这样帮助感染者康复

中医药在防疫和治病方面历史悠久。在抗疫过程中，中医药不仅在快速改善症状和减少转重率等方面取得了明显的成效，同时在预防、康复乃至心理调适等方面也发挥了越来越重要的作用。

那么，疫情当下，具体应该如何运用中医药为自己和家人的身体保驾护航呢？12月21日，兰州大学第一医院中医科负责人、副主任医师牛军强和兰州大学第二医院中医科主任、主任医师王金海接受了记者采访。

如果感染，如何对症服用中成药？

王金海介绍，目前市面上推荐的治疗奥密克戎病毒感染的中成药种类繁多。就目前兰州地区的感染者而言，部分症状比较重的患者，在中医辨证方面表现为外寒里热的特征，即外在表现为发热，恶寒，无汗，肌肉酸痛，在里表现为咽痛，咽干，口渴等。这种情况需要中医专科医生开具汤药服用。

对于一些症状轻微的比如出现发热、热势不高、微微恶寒、咽喉不适等的患者，可以选择荆防败毒颗粒，益气解表，散风祛湿，适合于体质较弱的患者。

用什么方法能缓解全身疼痛、睡眠不佳等症状？

王金海介绍，这类症状是外感寒邪的一种典型的临床表现。对于这种情况只需辛温发汗，通过发汗的方法使外邪随汗而去，腠理开，经脉通，症状就会消失。目前市面没有相关的成药可选购，需中医师开具汤药煎服为宜。外治方面可选择太阳经拔罐，刮痧，亦可艾灸风池、肺俞、风门等穴位，使全身微微汗出即可。

在牛军强看来，“痛入骨头缝”的描述十分形象，肌肉酸痛会导致大家饮食、睡眠受到影响，中医认为“寒主痛、主收引”“湿性黏滞”，二者相合则会使病情缠绵。发散风寒、解肌化湿、舒筋止痛是处方常用的方法，一些解热镇痛的西药也可以缓解疼痛。另外，转移注意力、放松心情、适度运动以及自我按摩放松都有助于缓解疼痛，常见的膏药和一些舒筋通络的精油类产品等均可以使用。

如何通过食疗来帮助预防和恢复？

牛军强说，根据西北较为干燥的地域气候特点，可以面食为主。大家可以煮食如薏苡仁、山药、冬瓜、莲子、百合、枸杞、粳米、大白菜、银耳等，润肺健脾利湿。对于体弱者，可以用薏苡仁、胡萝卜、鲜百合、生黄芪、橘皮、大枣、生姜等，凭个人喜好加入瘦肉及适量佐料，煲汤后食用。

“感染中的患者大多数食欲较差，同时兼有疾病表现。”牛军强说，可以用少许兼具解表和驱寒开胃的食品佐餐，如香菜、苏叶、生姜、陈皮、大白菜、花椒、白萝卜、泡菜等。但如果已经出现热盛壅滞、咽干口燥、咽喉肿痛，生姜、红糖、花椒等热性的食物不建议使用，适宜清淡饮食。康复后患者如果胃口渐开，可以用锅巴、炒米、炒麦芽等逐步培养胃气，但需要注意饮食有节，不可暴饮暴食。

王金海说，感染之后，如果服用发汗解表药，同时需食用小米粥，银耳莲子羹等以助药物发汗。同时需注意休息，保证充足睡眠，适度运动，避免过度劳累，耗伤正气，可采用打太极拳、八段锦等运动促进康复。

恢复期需清淡饮食，忌食肥甘厚味等难以消化食物，以免损伤脾胃，避免食复。按时作息，保证充足睡眠，适度增加运动量。

康复后，如何避免“重阳”？

牛军强说，虽然感染过新冠病毒后，体内会产生抗体，但新冠病毒的变异毒株具有“免疫逃逸”的特点，所以，会出现反复感染的情况，而不同毒株反复感染容易导致免疫耗竭而出现严重的不良后果。因此，“阳过”之后，不能放松个人防护的警惕，同时调整好心态，通过多种手段干预来清除第一次的后遗症，促进机体免疫修复，增强正气，避免再次感染。

对此，王金海也有同样的观点，他认为最好的办法就是根据自己的情况安排工作、学习与休息时间，避免熬夜，避免过度劳累，规律、均衡饮食。对于体虚、易感冒的人，可适当辅助服用一些具有预防作用的中成药如玉屏风颗粒、贞芪扶正颗粒等增强抗病能力。