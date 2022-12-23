药品互助  邻里情深

一台粉色玩具架，顶层放置白色药箱、酒精，下面几层放着口罩、抗原检测试剂、退烧药等防疫物资，架子两侧有写着“共享爱心 传递健康”的贴纸。

这几日，在山东省济南市历下区姚家街道化纤厂路社区新馨家园小区，一台由玩具架制成的共享药箱引发关注与点赞。

一大早，记者来到新馨家园小区，不到一个小时，就有5位居民陆续来取药。家住附近的张女士提着一个袋子赶来，里面是她带来的感冒药，“我暂时用不着，拿给需要的人用。”

近日，济南居民用药需求不断增加。历下区发出“邻里药品互助”志愿行动倡议书，鼓励家中感冒、发烧等药品有富余的家庭，积极向有用药需求的群众提供帮助。

前几天，新馨家园小区居民崔京军在业主群里看到有人急需退烧药，正巧家里还有多余的药品。崔京军与女儿商量，“要不把家里这台闲置的玩具架拿出去，当共享药箱放置些药品？”

说干就干。女儿拿出彩笔，在架子上写下爱心标语，又画上药箱标识。崔京军将架子搬到楼下，拍下视频分享到业主群中：“如果有需要可自取，家里有多余药的，也可以往里放。”崔京军说。

没想到一天后，架子上的药品变多了。原来，不少社区居民看到视频后，纷纷主动拿出多余药品放到共享药箱里。姚家街道还动员社区网格员加入其中，打通互帮互助渠道，将爱心传递下去。

“左邻右舍守望相助，汇聚成冬天里的爱心暖流。”化纤厂路社区党委书记闫绪森说，在新馨家园小区的带动下，周边不少小区也出现了“共享药箱”。目前，越来越多济南市民自发参与到“药品互助”志愿行动中来。

与此同时，济南加大防疫药品投放力度。全市重点保供企业平稳高效运行，42个品种的药品全产能生产，库存储备充足。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 06 版）